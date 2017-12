Ubisoft анонсировала эйвент «Праздник леденящего ветра» для For Honor

Компания Ubisoft объявила, что с 21 декабря по 4 января в сетевом экшене For Honor будет проходить событие под названием «Праздник леденящего ветра».





Эйвент привнесет в игру специальный зимний контент, а именно одежду, награды и музыку, и новый режим «Ледяные битвы», в котором две команды игроков по парам из двух человек должны будут сражаться на локации замерзшего озера.

«Праздник леденящего ветра» для For Honor стартует на всех платформах - PC, PlayStation 4 и Xbox One. Стоит отметить, что сегодня действуют большие праздничные скидки на всю линейку игр Ubisoft в их сервисе Uplay. В частности, For Honor стоит на 60% дешевле.