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Apple может стать единственным производителем устройств с 7-нанометровой однокристальной системой в 2018 году
19.12.2017 22:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Apple вполне может оказаться единственным производителем, который предоставит в 2018 году мобильные устройства на основе 7-нанометровых однокристальных систем. В первую очередь речь идет о трех новых смартфонах iPhone, запланированных к анонсу в сентябре. Кроме того, ожидается, что восьмиядерный Apple A11X для новых iPad также будет выпускаться по техпроцессу 7 нм. Поставки этих SoC будет осуществлять компания TSMC.
Другие производители сосредоточат свои силы на выпуске устройств с однокристальными системами по 10-нанометровой технологии - например, Exynos 9810 от Samsung и Qualcomm Snapdragon 845. Компания Huawei вообще все еще не выработала потенциал своего 16-нм Kirin 960, поэтому устройства со следующим принципиально другим процессором от данного производителя не стоит ожидать в 2018 году.
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Apple может стать единственным производителем устройств с 7-нанометровой однокристальной системой в 2018 году
Компания Apple вполне может оказаться единственным производителем, который предоставит в 2018 году...
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