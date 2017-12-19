|
Пользователи Pixel 2 и 2 XL столкнулись неисправностью адаптера для наушников
19.12.2017 22:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Год подходит к концу, а пользователи продолжают жаловаться на все новые и новые неисправности Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.
На сей раз начала появляться информация о том, что входящий в комплект поставки адаптер для подключения наушников с разъёмом 3,5 мм Jack через USB-C перестает работать - при подключении наушников через адаптер пользователи продолжают слышать звук и громкоговорителя Pixel 2. Любопытно, что в некоторых случаях помогает перезагрузка смартфона или работа в безопасном режиме.
Компания Google в курсе происходящего, и предоставляет обратившимся в техническую поддержку новые адаптеры, однако официального заявления пока не сделала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год подходит к концу, а пользователи продолжают жаловаться на все новые и новые неисправности Google Pixel...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии