Пользователи Pixel 2 и 2 XL столкнулись неисправностью адаптера для наушников

Год подходит к концу, а пользователи продолжают жаловаться на все новые и новые неисправности Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

На сей раз начала появляться информация о том, что входящий в комплект поставки адаптер для подключения наушников с разъёмом 3,5 мм Jack через USB-C перестает работать - при подключении наушников через адаптер пользователи продолжают слышать звук и громкоговорителя Pixel 2. Любопытно, что в некоторых случаях помогает перезагрузка смартфона или работа в безопасном режиме.





Компания Google в курсе происходящего, и предоставляет обратившимся в техническую поддержку новые адаптеры, однако официального заявления пока не сделала.