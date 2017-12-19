Смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев показался на видео

Безрамочный смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев, пока не представленный официльно, оказался рассекречен на видео.

Новинке приписывают 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой должен выступить процессор MediaTek MT6793 или Exynos 7872 и 3 ГБ оперативной памяти. Программной платформой, скорее всего, станет устаревшая Android 7.0 Nougat.

Официальный анонс Meizu M6S может состояться 20 декабря. В продажу смартфон должен поступить в январе 2018 года.