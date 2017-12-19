ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев показался на видео

19.12.2017 22:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Безрамочный смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев, пока не представленный официльно, оказался рассекречен на видео.

Новинке приписывают 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой должен выступить процессор MediaTek MT6793 или Exynos 7872 и 3 ГБ оперативной памяти. Программной платформой, скорее всего, станет устаревшая Android 7.0 Nougat.

Официальный анонс Meizu M6S может состояться 20 декабря. В продажу смартфон должен поступить в январе 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безрамочный смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев, пока не представленный официльно,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Выход следующего поколения Apple AirPods планируется во второй половине 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика