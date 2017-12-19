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Выход следующего поколения Apple AirPods планируется во второй половине 2018 года

19.12.2017 22:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, известный по ряду точных прогнозов, поделился, что Apple планирует выпуск обновленной беспроводной гарнитуры AirPods во второй половине 2018 года. По данным аналитика, сборка AirPods по-прежнему будет производиться у тайваньского партнера Inventec, а поставки компонентов буду производить Unitech, Compeq, TXC и HLJ. 

Выход следующего поколения Apple AirPods планируется во второй половине 2018 года

Относительно изменений во втором поколении AirPods подробностей пока нет, однако Apple хочет поработать над автономностью. Кроме того разрабатывается новый зарядный футляр для наушников, который можно будет заряжать с помощью беспроводной зарядной станции AirPower. 

Сейчас актуальные Apple AirPods пользуются большой популярностью, что создала временный дефицит в магазинах купертинского производителя.

 
 
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Аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, известный по ряду точных прогнозов, поделился, что Apple...

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