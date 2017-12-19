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Выход следующего поколения Apple AirPods планируется во второй половине 2018 года
19.12.2017 22:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, известный по ряду точных прогнозов, поделился, что Apple планирует выпуск обновленной беспроводной гарнитуры AirPods во второй половине 2018 года. По данным аналитика, сборка AirPods по-прежнему будет производиться у тайваньского партнера Inventec, а поставки компонентов буду производить Unitech, Compeq, TXC и HLJ.
Относительно изменений во втором поколении AirPods подробностей пока нет, однако Apple хочет поработать над автономностью. Кроме того разрабатывается новый зарядный футляр для наушников, который можно будет заряжать с помощью беспроводной зарядной станции AirPower.
Сейчас актуальные Apple AirPods пользуются большой популярностью, что создала временный дефицит в магазинах купертинского производителя.
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Аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, известный по ряду точных прогнозов, поделился, что Apple...
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