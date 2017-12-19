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Apple справилась с поставками iPhone X

19.12.2017 22:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Можно констатировать, что компания Apple справилась с ажиотажем вокруг смартфона iPhone X. Теперь практически во всех официальных магазинах США, Великобритании, Европы и России при заказе устройства не нужно ждать поставки, хотя еще месяц назад покупателям приходилось ждать своих iPhone X от недели до двух.

Apple справилась с поставками iPhone X

Сложно сказать, чем обсуловвлен этот факт. Некоторые приписывают возникшему балансу в поставках, наступление которого ранее ожидалось не раньше первого квартала 2018 года, тем, что спрос на iPhone X оказался существенно ниже ожидаемого. Однако в противовес этому мнению есть инсайдерская информация от источников, близких к цепочке поставок, что партнеры Apple смогли с опережением графика нарастить темпы производства iPhone X.

 
 
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