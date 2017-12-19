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Facebook уведомит пользователей о заимствовании их фотографий

19.12.2017 21:09 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Соцсеть Facebook введет технологию распознавания лиц, с помощью которой будет распознавать фейковые аккаунты с использованием чужих фотографий, об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

При мониторинге пользовательских аккаунтов будет использована та же технология, с помощью которой отмечаются на фотографиях или видео друзья.

Facebook уведомит пользователей о заимствовании их фотографий
© Pexels
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"Новые функции помогут вам найти фотографии, на которых вы не отмечены, и помогут узнать, когда другие пользователи попытаются использовать ваши изображения в качестве их фото профиля", — говорится в сообщении Facebook.

Получив уведомление о том, что в соцсети находится фото с пользователем, он сможет отметить на ней себя или сообщить разместившему чужую иллюстрацию.

Такая функция поможет предотвратить мошенничества, так как при создании фейковых аккаунтов как правило используются чужие фотографии. Также, по мнению разработчиков соцсети, функция поможет слабовидящим людям узнать о тех, кто изображен на иллюстрациях.

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Теги: Минск
 
 
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При нахождении фотографии в чужом аккаунте робот уведомит владельца иллюстрации.

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