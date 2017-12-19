Facebook уведомит пользователей о заимствовании их фотографий

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Соцсеть Facebook введет технологию распознавания лиц, с помощью которой будет распознавать фейковые аккаунты с использованием чужих фотографий, об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

При мониторинге пользовательских аккаунтов будет использована та же технология, с помощью которой отмечаются на фотографиях или видео друзья.

"Новые функции помогут вам найти фотографии, на которых вы не отмечены, и помогут узнать, когда другие пользователи попытаются использовать ваши изображения в качестве их фото профиля", — говорится в сообщении Facebook.

Получив уведомление о том, что в соцсети находится фото с пользователем, он сможет отметить на ней себя или сообщить разместившему чужую иллюстрацию.

Такая функция поможет предотвратить мошенничества, так как при создании фейковых аккаунтов как правило используются чужие фотографии. Также, по мнению разработчиков соцсети, функция поможет слабовидящим людям узнать о тех, кто изображен на иллюстрациях.

Читать также:

"Фейсбук" поддержит стартапы из офиса в Лондоне>>

Facebook сможет угадывать настроения пользователей>>