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Samsung Galaxy S9+ появился в GeekBench и показал очень высокую производительность

20.12.2017 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В базе популярного синтетического теста производительности GeekBench появился один из будущих флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9+. Об этом сообщает PhoneArena.

Скорее всего, процессором для нового флагмана выступит Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845. Тестирование прошла модификация устройства с чипом Snapdragon (кодовое название аппарата — SM-G965U1). В одноядерном режиме результат составит 2422 баллов, в многоядерном — 8351 баллов. Показатели предыдущих смартфонов Samsung ранее не превышали уровня в 2000 и 6500 очков.

Samsung Galaxy S9+ появился в GeekBench и показал очень высокую производительность

Для сравнения: результаты iPhone X в этом тесте составляют 4204 баллов в одноядерном и 10110 баллов в многоядерном режимах.

Смартфон, проходивший тестирование, работал на операционной системе Android 8 Oreo и оснащался 6 ГБ оперативной памяти. По более ранней информации, диагональ экрана Galaxy S9 составит 5,65 дюймов, Galaxy S9+ - 6,1 дюймов. Более миниатюрный смартфон, скорее всего, получит одинарную основную камеру, увеличенная версия — сдоенную.

Презентация новинок ожидается в конце февраля будущего года на выставке MWC 2018.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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В базе популярного синтетического теста производительности GeekBench появился один из будущих флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9+. Об этом сообщает PhoneArena.

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