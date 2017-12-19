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Белорусские военные изучают уязвимые места M1 Abrams
20.12.2017 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Курсанты Военной академии Беларуси во время учебных стрельб на полигоне изучают уязвимые места американской военной техники: танка М1 Abrams, БМП Bradley и многоцелевой бронемашины Stryker. Об этом стало известно из
Курсанты проводили учебные стрельбы из гранатомета РПГ-7 в непростых условиях. Нужно было поразить мишень № 12 — «танк» при сильном порывистом ветре. Перед этим бойцам рассказали об уязвимых местах иностранной техники. Как видно из плаката, различные области боевых машин отмечены определенными цветами. Как ведется стрельба из РПГ-7, можно увидеть в январском
Кроме того, курсанты оттачивали навыки стрелковой подготовки в том числе из крупнокалиберных снайперских винтовок.
— Упражнения тактической стрельбы в целом развивают одно главное умение — способность выполнять задачи по предназначению в любых условиях обстановки, — заметил преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета подполковник Вячеслав Бакиновский. — Впереди у наших курсантов упражнение контрольных стрельб из снайперской винтовки ВСК-94 и метание боевой гранаты.
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Курсанты Военной академии Беларуси во время учебных стрельб на полигоне изучают уязвимые места американской военной техники: танка М1 Abrams, БМП Bradley...
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