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Ми-28Н уничтожил танк почти с 3 км: видео из кабины пилота

20.12.2017 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время боевой операции в Сирии российский вертолет Ми-28Н смог уничтожить несколько танков противника с дистанции почти в три километра, сообщает ТК «Звезда».

Минобороны России предоставило журналистам канала эксклюзивные кадры уничтожения боевой техники террористов в Сирии непосредственно из кабины вертолета.

Ми-28Н вооружен управляемыми ракетами «Штурм-В», «Атака-В» и «Атака-ВН». Какая именно использовалась для поражения бронетехники противника, не уточняется.

Этот вертолет еще называют «летающим танком»: бронекабина экипажа изготовлена из 10-мм листов алюминия, на которые наклеены 16-мм керамические плитки, двери выполнены из двухслойной алюминиевой брони и слоя полиуретана.

 
 
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Во время боевой операции в Сирии российский вертолет Ми-28Н смог уничтожить несколько танков противника с дистанции почти в три километра, сообщает ТК «Звезда».

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