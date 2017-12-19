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Ми-28Н уничтожил танк почти с 3 км: видео из кабины пилота
20.12.2017 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время боевой операции в Сирии российский вертолет Ми-28Н смог уничтожить несколько танков противника с дистанции почти в три километра,
Минобороны России предоставило журналистам канала эксклюзивные кадры уничтожения боевой техники террористов в Сирии непосредственно из кабины вертолета.
Ми-28Н вооружен управляемыми ракетами «Штурм-В», «Атака-В» и «Атака-ВН». Какая именно использовалась для поражения бронетехники противника, не уточняется.
Этот вертолет еще называют «летающим танком»: бронекабина экипажа изготовлена из 10-мм листов алюминия, на которые наклеены 16-мм керамические плитки, двери выполнены из двухслойной алюминиевой брони и слоя полиуретана.
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Во время боевой операции в Сирии российский вертолет Ми-28Н смог уничтожить несколько танков противника с дистанции почти в три километра, сообщает ТК «Звезда».
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