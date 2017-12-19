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Яндекс научился переводить текст в эмодзи и наоборот
20.12.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В сервисе «Яндекс.Переводчик» 20 декабря появилась поддержка эмодзи. Можно как
Вот как
"Переводчик учит языки путем анализа параллельных текстов. В случае с эмодзи такой подход не работает. Параллельные тексты, в принципе, существуют — например, в 2015 году пресс-релиз о новой модели «Шевроле» вышел одновременно и на английском и на эмодзи, — но их крайне мало. Зато в интернете есть «словари» — сайты, где собраны всевозможные эмодзи, их описания и толкования.
Эмодзи не так много — счет идет на тысячи. Поэтому подобрать прямое соответствие в словарях можно далеко не для всех слов. Скажем, вы вряд ли найдёте пиктограммы, обозначающие слово «квас» (потому что эмодзи придумали в Японии, а квас распространен в России) или слово «клавесин» (потому что это древний инструмент, а эмодзи появились относительно недавно). Чтобы адекватно передавать такие слова с помощью эмодзи, важно понимать их смысл".
Мы перевели в эмодзи несколько заголовков сегодняшних новостей, и вот, что у нас получилось:
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В сервисе «Яндекс.Переводчик» 20 декабря появилась поддержка эмодзи. Можно как перевести обычный текст в смайлики, так и попытаться преобразовать эмодзи в слова.
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