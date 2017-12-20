Обзор новой линейки серверного оборудования Lenovo

В 2017 году компания Lenovo серьезно обновила линейку решений для IT-инфраструктуры. Обновления коснулись всех сегментов оборудования: как традиционной, так и программно-определяемой инфраструктуры. Все новые продукты базируются на наследии долголетнего опыта и внедряют лучшие наработки решений System x и других корпоративных решений Lenovo. Сегодня мы рассмотрим наиболее интересные новинки серверного оборудования, которые будут полезны как малому бизнесу, так и крупным интернациональным компаниям, и сервисам.

Двухпроцессорный блейд-сервер ThinkSystem SN550 оптимизирован для виртуализации, высокой производительности и обмена данными повышенной интенсивности. Приобретая ThinkSystem SN550, пользователь получает простое в развертывании и управлении решение, с высокой плотностью размещения и широкими возможностями масштабирования.





На борту ThinkSystem SN550 один или два высокопроизводительных процессора Intel Xeon семейства Scalable, а также 24 слота DIMM, которые позволят установить до 3 ТБ оперативной памяти TruDDR4 2666 МГц для поддержки большого количества пользователей VDI на один узел.

Подсистема хранения данных включает в себя до двух 2,5-дюймовых отсеков для накопителей, поддерживающих жесткие и твердотельные диски SAS/SATA либо твердотельные диски NVMe/U.2, а также 1 или 2 (зеркалируемых) загрузочных накопителя M.2 (SATA) (доп. RAID 1). Общий объем накопителей может достигать 3,84 ТБ. В стандартной комплектации предусмотрен программный RAID SATA 6 Гбит/с, помимо этого дополнительно предлагается несколько аппаратных RAID-контроллеров.

В форм-факторе Tower в модели ThinkSystem ST550 применяются процессоры Intel Xeon Platinum, которых также может быть один или два. Двенадцать слотов DIMM позволяют разместить до 1,5 ТБ оперативной памяти TruDDR4 2666 МГц. Емкость внутренней подсистемы хранения может достигать 96,4 ТБ, а технология Lenovo AnyBay позволяет использовать накопители различного типа (U.2/SAS/SATA) в одних и тех же отсеках. До 6 разъемов PCIe и несколько аппаратных и программных вариантов построения RAID обеспечивают гибкость конфигурирования.

Физические и программные технологии защиты представлены панелью с блокировкой доступа, разъемом для замка Кенсингтона, датчиком открытия корпуса и TPM 1.2/2.0.

ST550 оптимален для почтовых, файловых и веб-серверов, инфраструктурных приложений, виртуализации серверов и построения частного облака.

Среди корпоративных отказоустойчивых решений в первую очередь выделяется сервер Lenovo ThinkSystem SR950. В его минимальной конфигурации может быть использовано всего два 28-ядерных процессора Intel Xeon Platium, а в топе их количество достигает восьми. В этой конфигурации ThinkSystem SR950 является самым высокоплотным восьмипроцессорным сервером в мире, не имеющим аналогов на данный момент.

Сервер предлагает пользователям 19 слотов расширения, объем оперативной памяти достигает 12 ТБ TruDDR4 2666 МГц в 96 разъемах. В арсенале ThinkSystem SR950 до 24 отсеков SFF, поддерживающих жесткие и твердотельные диски SAS/SATA, включая 12 отсеков для твердотельных дисков SFF NVMe. В стандартную комплектацию включен программный RAID, дополнительно может использоваться аппаратный RAID-контроллер.





Возможности масштабирования Lenovo ThinkSystem SR950 огромны. В зависимости от конфигурации он может применяться для OLTP-приложений, работы с большими данными, виртуализации и других вычислительных задач повышенной сложности.

Среди сверхплотных систем выделяется компактная четырехузловая ThinkSystem SD530 в корпусе высотой 2U, разработанная для высокопроизводительных вычислений. Присутствует поддержка двух модулей расширения на две видеокарты каждый, что позволяет производить рассчет 3D-моделей.

Технически ThinkSystem SD530 включает в себя до двух процессоров Intel Xeon Platinum, объем оперативной памяти TruDDR4 2666 МГц может достигать 1 ТБ (в 16 слотах). Поддерживается до 24 (6 на узел) HDD/SSD SFF SAS/SATA с возможностью "горячей" замены или до 8 (2 на узел) твердотельных накопителей SFF NVMe. Базовый RAID также программный, аппаратный контроллер является опциональным.





Массив SAN Lenovo ThinkSystem DS6200 предлагает производительность решений среднего класса по цене начального уровня. Благодаря двадцати четырем отсекам для 2,5" накопителей общая емкость внутреннего хранилища может достигать 659 ТБ. Поддержка девяти модулей расширения позволяет установить до 240 2,5-дюймовых накопителей. Объем оперативной памяти на двух контроллерах – до 32 ГБ.

ThinkSystem DS6200 предоставляет разнообразные варианты подключения и целый ряд уровней емкости хранилища. Среди них SAS 12 Гбит/с, Fibre Channel (FC) 8/16 Гбит/с и iSCSI 1/10 Гбит/с для интеграции в существующую сеть.

Среди программно-определяемых решений обратим внимание на системы хранения Lenovo Storage DX8200N,DX8200C и DX8200D.

Lenovo Storage DX8200N на платформе NexentaStor предназначена в первую очередь для бэкапа. С ее помощью можно оперативно развернуть новые системы хранения данных. Storage DX8200N легко интегрируется с облачными решениями VMware, а также с с OpenStack и CloudStack.





Lenovo DX8200C на базе Cloudian является эффективным средством хранения большого объема неструктурированных данных. С ее помощью можно построить полнофункциональное локальное хранилище, совместимое с Amazon S3. Платформа Cloudian HyperStore позволяет обеспечить масштабирование до уровня петабайт и сделать конфигурирование максимально гибким.

Система DX8200D на платформе DataCore оптимальна для организации блочных и файловых хранилищ. Эта система предлагается в шести различных модификациях, которые могут использоваться как SAN-сервер или для виртуализации СХД, что позволит выбрать максимально подходящее под ваши масштабы развертывания оборудование.

Централизованное управление всем серверным оборудованием Lenovo осуществляется с помощью Lenovo XClarity, благодаря интегрированным в каждое решение модулям XClarity Controller. Помимо этого, пользователь получает комплект ПО для быстрого и интуитивно понятного развертывания и управления конфигурацией.

Какое бы решение ни выбрал заказчик, оно сопровождается поддержкой экспертов компании Lenovo, чтобы подбор решения и его развертывание были максимально эффективными.