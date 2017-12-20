На уровне! Обзор мультимедийного планшета Lenovo Yoga Tab 3 Plus (YT-X703L)

В линейке планшетов Lenovo модели Yoga Tablet стоят особняком: из-за необычной формы с утолщением внизу и расширенных возможностей, одна из которых являет собой встроенный проектор. Типичная аудитория этих моделей – требовательные пользователи, нуждающиеся в максимально универсальном устройстве. И Yoga Tab 3 Plus как раз из таких.

Помнится, когда Lenovo только представила планшеты с утолщенной цилиндрической частью, посетители форумов сразу же разделились на два лагеря: одним идея пришлась по вкусу, а другие начали хейтить. Со временем вторых почти не осталось. Почему? Потому что если на картинке решение кажется «не очень», то на деле все может оказаться совсем по-другому. И именно так и случилось с Yoga Tab 3 Plus.