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На уровне! Обзор мультимедийного планшета Lenovo Yoga Tab 3 Plus (YT-X703L)
20.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В линейке планшетов Lenovo модели Yoga Tablet стоят особняком: из-за необычной формы с утолщением внизу и расширенных возможностей, одна из которых являет собой встроенный проектор. Типичная аудитория этих моделей – требовательные пользователи, нуждающиеся в максимально универсальном устройстве. И Yoga Tab 3 Plus как раз из таких.
Помнится, когда Lenovo только представила планшеты с утолщенной цилиндрической частью, посетители форумов сразу же разделились на два лагеря: одним идея пришлась по вкусу, а другие начали хейтить. Со временем вторых почти не осталось. Почему? Потому что если на картинке решение кажется «не очень», то на деле все может оказаться совсем по-другому. И именно так и случилось с Yoga Tab 3 Plus.
Вышеупомянутое цилиндрическое утолщение, на самом деле, многофункционально. Внутри него прячется аккумуляторная батарея (а в некоторых моделях — и цифровой проектор), ну а внешняя ипостась – подставка, вращающаяся на угол около 180 градусов.
Чтобы воспользоваться подставкой, нужно нажать на большую кнопку на тыльной стороне, а потом повернуть цилиндр на требуемый угол.
Вырез под кнопку, кстати, тоже выполняет свою роль: с его помощью планшет можно подвесить на стену. Такие решения часто используются в так называемых «кухонных планшетах», на которых удобно просматривать видеорецепты, слушать музыку во время готовки, искать информацию о продуктах. Вот как раз их Yoga Tab 3 Plus вполне может заменить. Согласитесь, удобнее (да и дешевле!) использовать одно устройство везде, чем покупать отдельный планшет для кухни.
В пользу утилитарности говорит и конструкция: шасси Yoga Tab 3 Plus выполнено из металла. На вид его толщина составляет около миллиметра, и это много. Для сравнения, в компьютерных корпусах за стандарт принята толщина в 0,7 мм. Помимо металла в конструкции планшета используется пластик: им оформлена задняя панель в местах ручного хвата. Он имитирует натуральную кожу не только рисунком, но и по тактильным свойствам: пластик мягкий, легко прогибается пальцами. Ну а фронтальную панель до области, в которой находятся динамики, занимает экран.
Компоновка Yoga Tab 3 Plus – не без особенностей. К примеру, если не знаешь расположение клавиши включения, то не факт, что сможешь ее найти. А размещена она в торце цилиндра, с левой стороны. Там же, чуть выше, находится порт USB-C и клавиша-качель регулировки громкости.
На противоположную грань вынесен разъем для подключения наушников.
А где, спросите, лотки для карточек microSD и SIM? Они находятся под заглушкой на тыльной стороне, в углублении, которое занимает подставка в сложенном состоянии. Доступ к карточкам легкий, а сами они устанавливаются оригинально – в разные стороны.
Камер в планшете две. Одна размещена на фронтальной панели, но не как обычно над экраном, а слева. Другая основная находится на тыльной стороне: все в том же цилиндре, но уже в нижней части слева.
В руке Yoga Tab 3 Plus действительно лежит удобнее любого «плоского» планшета, но есть ряд моментов, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, если взять планшет в обе руки так, чтобы ладони закрывали торцы, то левая ладонь то и дело нажимает на клавишу включения – и дисплей отключается. Приходится менять хват. Другой момент связан со скриншотами: приходится приноровиться, чтобы одновременно нажать на тонюсенькую клавишу громкости и огромную кнопку включения.
Требовательным пользователям – качественный экран. В Yoga Tab 3 Plus используется матрица диагональю 10,1 дюйма и разрешением 2560 x 1600 пикселей. У конкурентов в лице ASUS ZenPad 3S 10 и Samsung Galaxy Tab S2 9.7 разрешение ниже, да и формат экрана менее киношный: соотношение сторон 4:3, в то время как в Yoga Tab 3 Plus – 16:10.
Объективно протестировать экран на этот раз не удалось, но субъективно он очень понравился. Запас яркости приличный, углы обзора широченные. Есть даже датчик освещенности, завязанный на систему автоматической регулировки яркости.
Словом, экраном этот планшет точно не разочарует. А что по части железа?
И тут тоже все на очень приличном уровне. Yoga Tab 3 Plus построен на платформе Qualcomm Snapdragon 652 – это одна из самых высокопроизводительных моделей среднего уровня. Лучше нее – только относительно недавно представленная SoC Snapdragon 660.
CPU представлен двумя кластерами: высокопроизводительным с четырьмя ядрами ARM Cortex-A72 и энергосберегающим, с четырьмя ARM Cortex-A53. Графика – Adreno 510.
Объем оперативной памяти – 3 ГБ, для приложений и игр отводится около 2 ГБ. Из 32 ГБ встроенной памяти операционной системой занято чуть больше 8 ГБ.
Операционка – Android 7.1.1. Скорее всего, обновления довосьмой версии Android этот планшет не увидит. Однако переживать не стоит: система работает шустро, лагов не замечено.
Стандартный набор приложений Google дополнен программой-настройщиком звука Dolby Atmos, пакетом программ Microsoft, фирменными приложениями SHAREit и SYNCit HD. Словом, чистить память от сомнительных программ в данном случае не приходится.
Шторка немного отличается от «смартфонной», но не сильно. Значки на ней можно расположить на свой вкус. В меню настроек можно активировать «Смарт-жесты» и «Режим ребенка».
Результаты производительности в бенчмарках говорят сами за себя: имеем честный средний уровень.
Память в Yoga Tab 3 Plus используется не самая быстрая, о чем свидетельствуют результаты в Androbench.
Картина с датчиками наглядно прорисована в Android Sensor Box.
Высокопроизводительная платформа не дает ни единого повода упрекнуть Yoga Tab 3 Plus в нерасторопности. Планшет отлично справляется как с интерфейсом ОС, так и с трехмерными играми. Например, в Mortal Combat X играть очень комфортно, а ведь игра требовательна к ресурсам системы, да к тому же тут экран 2К, который ложится тяжким бременем на GPU Adreno 510. Словом, изначально производительность планшета в играх была под вопросом, но на деле все оказалось очень хорошо. Уж если Mortal Combat X идет на ура, то всякие Asphalt 8 или Dead Trigger 2 должны летать. Все так и есть!
Отдельно следует сказать о звуке. В Yoga Tab 3 Plus установлено четыре динамика, поэтому планшет звучит очень громко. А за счет поддержки технологии Dolby Atmos еще и вполне качественно. Да, баса практически нет, а верхних частот много, однако для планшета, да еще с такими скромными габаритами, качество просто отличное. В дороге большего и не надо, а дома всегда можно подключиться к более серьезной акустике.
Или, наоборот, транслировать на планшет музыку со смартфона. Да-да, мы не ошиблись. Yoga Tab 3 Plus действительно поддерживает режим работы Bluetooth-колонки. И естественно четыре динамика планшета играют гораздо лучше любого смартфона.
Но только лишь звуком дело не ограничивается: на планшет можно передавать и изображение экрана телефона. Правда, тут больше нюансов и меньше процент успеха по причине программной совместимости. Например, соединить Yoga Tab 3 Plus и Lenovo P2 в режиме трансляции экрана не получилось, хотя оба устройства эту возможность поддерживают.
Что же касается различных сценариев использования Yoga Tab 3 Plus в качестве мультимедийного устройства, то это просто-таки своя стихия для планшета. Кино, сериалы или просто ролики на Youtube смотрятся на дисплее планшета превосходно.
Хоть планшет и работает практически со стандартным интерфейсом Android, оболочка камеры «своя». Ее интерфейс с крупными клавишами лучше подходит для работы с большим экраном, а пиктограммы и пункты меню не требуют долгого привыкания и понятны интуитивно.
Основная камера с 13-мегапиксельной матрицей снимает на уровне смартфонов с аналогичными датчиками. В автоматическом режиме фото немного недоэкспонированы, то есть получаются темнее, чем есть на самом деле. С недостатком света шум растет в геометрической прогрессии, а вспышки для ночной съемки не предусмотрено. Никуда не делись и аберрации. И тем не менее для планшетного компьютера камера хороша.
В режиме видеосъемки ко всем проблемам «фоточасти» присоединяется еще одна: «пляшущий» автофокус. По какой-то непонятной причине камера самопроизвольно перефокусируется даже на неподвижных объектах. Проблема решается установкой другого приложения камеры. Теоретически, связка SoC и камера дает возможность записи видео разрешением 4K, но максимум в данном случае – это Full HD.
Фронталка делает неплохие для 5-мегапиксельной матрицы селфи. Оценить их можно по снимкам ниже.
Мощная платформа, экран 2К… Казалось бы, даже с АКБ приличной емкости 9300 мАч нормальной автономности может и не случится… Но нет, в тесте PC Mark планшет выдает 11 часов.
Это на максимальной яркости экрана и с включенным Wi-Fi. Если снизить яркость процентов на 30, отключить Wi-Fi и смотреть видео Full HD, то автономность составит около 15 часов. В играх в таком же режиме – около 7,5 часов. Так что в этой дисциплине – зачет.
Если вы относите себя к требовательным
Ну и корпус необычной формы – это фишка, которую нужно распробовать. И потом вы уже не сможете смотреть на другие
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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