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Новая часть The Legend of Zelda некоторое время уже в разработке

20.12.2017 23:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Продюссер ролевой серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума в артбуке Master Works для Breath of the Wild заверил, что новая часть игры уже некоторое время как находится в разработке. К сожалению, на данный момент каких-либо подробностей пока нет - в том числе неизвестно, будет ли это крупным тайтлом для больших консолей Nintendo или же проектом для мобильных платформ.

Новая часть The Legend of Zelda некоторое время уже в разработке

Последняя часть The Legend of Zelda: Breath of the Wild выпущенная Nintendo для консолей Switch и Wii U общепризнанно является одним из лучших игровых проектов прошлого года как в рамках своего жанра, так и в целом. Игра, напомним, стала лауреатом главной награды The Game Awards 2017.

 
 
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Продюссер ролевой серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума в артбуке Master Works для Breath of the Wild заверил, что новая...

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