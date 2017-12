Новая часть The Legend of Zelda некоторое время уже в разработке

Продюссер ролевой серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума в артбуке Master Works для Breath of the Wild заверил, что новая часть игры уже некоторое время как находится в разработке. К сожалению, на данный момент каких-либо подробностей пока нет - в том числе неизвестно, будет ли это крупным тайтлом для больших консолей Nintendo или же проектом для мобильных платформ.





Последняя часть The Legend of Zelda: Breath of the Wild выпущенная Nintendo для консолей Switch и Wii U общепризнанно является одним из лучших игровых проектов прошлого года как в рамках своего жанра, так и в целом. Игра, напомним, стала лауреатом главной награды The Game Awards 2017.