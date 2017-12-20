Bitcoin штормит: курс валюты падает, а соучредитель портала Bitcoin.com сбросил все свои активы в ней

После стремительного взлета криптовалюта Bitcoin целый день испытывает проблемы. На данный момент ее курс снизился до $16 300 за одну еденицу и продолжает падение. Кроме того, безрадостными для ее держателей является и информационный фон: так директор и соучередитель портала крупнейшего профильного ресурса Bitcoin.com Эмиль Ольденбург сбросил все свои активы Bitcoin и резко высказался на ее счет. По словам эксперта, главной проблемой Bitcoin является постоянно растущая комиссия и время на выполнение транзакций, что делает инвестиции в нее неоправданно рискованными, а саму валюту ненужной.





Напомним, часть ведущие аналитики финансового сектора сходятся во мнении, что курс валюты очевидно является чрезмерно раздутым финансовым пузырем и совсем скоро обвалится. Произойти обвал может в течении первой половины 2018 года. Эксперты отмечают, что падение курса или же вовсе полный крах Bitcoin не окажет влияния на мировую экономику, поскольку криптовалюта играет в ней крайне малозначительную роль.

Сервис цифровой дистрибуции Steam две недели назад прекратил прием Bitcoin в качестве оплаты в своем онлайн-магазине. Решение продиктовано тем, что курс криптовалюты растет слишком стремительно, тем самым исключая возможность ее использования как платежного средства.