Samsung Galaxy S9 на Snapdragon показался в Geekbench, где по итогам тестов проигрывает iPhone X

Производительность пока еще не анонсированного смартофона Samsung Galaxy S9 оказалась полностью рассекречена в тестах Geekbench.





Как известно, устройство традиционно получит разные однокристальные системы для разных регионов - Exynos 9810 либо Snapdragon 845. Производительность первой уже была известна некоторое время назад - тогда показатели были равны 2680 и 7787 баллов в однопоточном и многопоточном режимах.Сейчас же стали известны показатели SoC в исполнении Qualcomm. Смартфон набрал 2422 балла в однопоточном режиме и 8351 балл — в многопоточном. Это существенно выше показателей прошлого поколения, но вот главный конкурент в лице iPhone X c показателями 4200 и 10000 для A11 Bionic оказался недосягаем для готовящейся к выпуску новинки от Samsung





Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма и аккумулятор емкостью 3200 мАч для основной модели. Анонс новинок должен состояться в первом квартале следующего года.