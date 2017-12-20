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Samsung Galaxy S9 на Snapdragon показался в Geekbench, где по итогам тестов проигрывает iPhone X

20.12.2017 23:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Производительность пока еще не анонсированного смартофона Samsung Galaxy S9 оказалась полностью рассекречена в тестах Geekbench. 

Samsung Galaxy S9 на Snapdragon показался в Geekbench, где по итогам тестов проигрывает iPhone X

Как известно, устройство традиционно получит разные однокристальные системы для разных регионов - Exynos 9810 либо Snapdragon 845. Производительность первой уже была известна некоторое время назад - тогда показатели были равны 2680 и 7787 баллов в однопоточном и многопоточном режимах.Сейчас же стали известны показатели SoC в исполнении Qualcomm. Смартфон набрал 2422 балла в однопоточном режиме и 8351 балл — в многопоточном. Это существенно выше показателей прошлого поколения, но вот главный конкурент в лице iPhone X c показателями 4200 и 10000 для A11 Bionic оказался недосягаем для готовящейся к выпуску новинки от Samsung

Samsung Galaxy S9 на Snapdragon показался в Geekbench, где по итогам тестов проигрывает iPhone X

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма и аккумулятор емкостью 3200 мАч для основной модели. Анонс новинок должен состояться в первом квартале следующего года.

 
 
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