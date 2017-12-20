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Релиз полноценной версии PlayerUnknown's Battlegrounds состоится завтра

20.12.2017 22:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds, студия Bluehole, обьявили на своей страничке в Twitter, что завтра в 10:00 по московскому времени игрокам наконец-то станет доступна полноценная 1.0-версия этого многопользовательского экшена. Сейчас производится подготовка серверов.

Релиз полноценной версии PlayerUnknown&#39;s Battlegrounds состоится завтра

Тем временем количество владельцев PlayerUnknown's Battlegrounds перевалило за отметку в 25,5 млн игроков, сообщает издание PCGamesN со ссылкой на информацию SteamSpy. Кроме того, напоминаем, на прошлой неделе игра вышла также и на платформе Xbox One.

 
 
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Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds, студия Bluehole, обьявили на своей страничке в Twitter, что завтра в 10:00 по...

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