Релиз полноценной версии PlayerUnknown's Battlegrounds состоится завтра

Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds, студия Bluehole, обьявили на своей страничке в Twitter, что завтра в 10:00 по московскому времени игрокам наконец-то станет доступна полноценная 1.0-версия этого многопользовательского экшена. Сейчас производится подготовка серверов.





Тем временем количество владельцев PlayerUnknown's Battlegrounds перевалило за отметку в 25,5 млн игроков, сообщает издание PCGamesN со ссылкой на информацию SteamSpy. Кроме того, напоминаем, на прошлой неделе игра вышла также и на платформе Xbox One.