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Sony представила первый времяпролетный датчик DepthSense с обратной засветкой - IMX456QL

20.12.2017 22:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony анонсировала выход времяпролетных датчиков (time-of-flight) IMX456QL, позволяющие определять расстрояние по времени, которое необходимо отраженному от объекта свету, чтобы долететь обратно до датчика. IMX456QL войдет в линейку DepthSense, в которую сведены датчики с функцией определения расстояния, и станет первым датчиком ToF с обратной засветкой - технологией, которая существенно повышает светочувствительность.

Sony представила первый времяпролетный датчик DepthSense с обратной засветкой - IMX456QL

Датчик имеет размеры 1/2 дюйма или 8 мм по диагонали и характеризуется разрешением 640 х 480 пикселей. Размер пикселя равен 10 х 10 мкм. Рекомендуемая длина волны для источника подсветки — 850 или 940 нм. Диапазон частот модуляции равен 5-100 МГц, модуляционный контраст при максимальной частоте — 0,8. На частоте 120 к/с датчик способен оценивать расстояния в радиусе 1 м с точностью 6 мм.

Sony IMX456QL применим в устройствах виртуальной, дополненной и смешанной реальности, для распознавания объектов и жестов, а также обнаружения препятствий в системах навигации дронов.

Поставки Sony IMX456QL начнутся в апреле 2018 года

 
 
Ссылка на источник 24
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Компания Sony анонсировала выход времяпролетных датчиков (time-of-flight) IMX456QL, позволяющие определять...

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