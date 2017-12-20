Apple планирует дать возможность разработчикам создавать универсальные приложения для iOS и macOS

Согласно новой порции слухов, компания Apple работает над тем, чтобы позволить разработчикам создавать приложения, которые будут работать как на iOS, так и на macOS. Стоит отметить, что речь идет не о слиянии операционных систем а лишь о возможности создать единый инструментарий для двух платформ. Такая функция будет реализована с выходом обновлений iOS 12 и macOS 10.14 и предположительно Apple объявит о ней на мероприятии WWDC.





Так или иначе идея унификации операционных систем или ПО для разработки приложений набирает популярность практически повсеместно. Например, в Chrome OS уже достаточно давно, как появилась возможность запускать Android-приложения.