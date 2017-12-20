ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple планирует дать возможность разработчикам создавать универсальные приложения для iOS и macOS

20.12.2017 22:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Согласно новой порции слухов, компания Apple работает над тем, чтобы позволить разработчикам создавать приложения, которые будут работать как на iOS, так и на macOS. Стоит отметить, что речь идет не о слиянии операционных систем а лишь о возможности создать единый инструментарий для двух платформ. Такая функция будет реализована с выходом обновлений iOS 12 и macOS 10.14 и предположительно Apple объявит о ней на мероприятии WWDC.

Apple планирует дать возможность разработчикам создавать универсальные приложения для iOS и macOS

Так или иначе идея унификации операционных систем или ПО для разработки приложений набирает популярность практически повсеместно. Например, в Chrome OS уже достаточно давно, как появилась возможность запускать Android-приложения.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно новой порции слухов, компания Apple работает над тем, чтобы позволить разработчикам создавать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Яндекс научился переводить текст в эмодзи и наоборот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика