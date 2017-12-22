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Реально выгодно: хорошие скидки от белорусских ритейлеров к Новому году
22.12.2017 08:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
До Нового года осталось чуть больше недели. Если вы еще не успели купить подарки, лучше поторопиться! Многие белорусские торговые сети в честь наступающего праздника предлагают скидки на популярную технику. Мы нашли у них самые интересные предложения и собрали их для вашего удобства в один материал.
Практически в каждой категории товаров в интернет-гипермаркете 21vek.by присутствуют товары со скидками. Некоторые предлагаются по более низкой цене, чем в большинстве других интернет-магазинов.
Например, холодильник
Daewoo RN-332NPT — двухкамерная модель с системой No Frost общим объемом в 305 литров, классом энергопотребления А и уровнем шума не выше 45 дБ. Показатель автономного сохранения холода — 14 часов, управление — электронное.
Еще одним товаром с привлекательной стоимостью является кофеварка
Для приготовления напитка (эспрессо и капучино) устройство использует молотый кофе. Мощность аппарата — 1350 Вт, давление помпы — 15 Бар, емкость резервуара для воды — 1,3 литров. Есть светодиодная индикация о степени готовности.
Телевизор
Диагональ экрана аппарата составляет 32 дюйма, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Уровень максимальной яркости — 200 кд/м2, развертка прогрессивная. В телевизоре используются стереодинамики мощностью в 16 Вт (2×8 Вт).
«Электросила»
В сети магазинов «Электросила» к Новому году также приготовили скидки для популярной бытовой техники и электроники.
Например, за холодильник
Объем этого двухкамерного холодильника составляет 310 литров, класс энергопотребления — B. Показатель автономного сохранения холода находится на уровне 15 часов, мощность замораживания — до 4 килограммов в сутки. Единственный минус — ручная система размораживания морозильной и капельная система размораживания холодильной камер.
Со скидкой также продается микроволновая печь
Это отдельно стоящая микроволновка весит 10,6 килограмма и может похвастаться внутренним объемом в 20 литров. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали. Мощность — 700 Вт, управление механическое (поворотными переключателями). Есть таймер на 35 минут и режим разморозки.
Телевизор
У этой модели 32-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768 пикселей, яркость на уровне 240 кд/м2, угол обзора в 160 градусов, время отклика в 7 миллисекунд, а также индекс частоты обновления 50 Гц. Общая мощность звуковой подсистемы — 14 Вт (2×7 Вт).
«Е-техно»
Интернет-магазин бытовой техники «Е-техно». К Рождеству и Новому году также снизил цены на некоторые товары.
Например, стиральная машина
К плюсам этой модели относится уровень максимальной загрузки в 5 килограммов, класс энергопотребления А, а также скорость вращения при отжиме белья в 900 оборотов в минуту. Из дополнительных бонусов — таймер отсрочки начала стирки до 12 часов и выделенные программы стирки шерсти и шелка.
К выгодным товарам также относится телевизор
Технические характеристики для модели из подобной ценовой категории достаточно стандартные. Диагональ экрана — 32 дюйма (разрешение 1366 на 768 пикселей), индекс частоты обновления — 50 Гц, мощность встроенных колонок — 10 Вт (2×5 Вт). Из особенностей, отличающих устройство от телевизоров других компаний, — встроенная система Smart TV.
Со скидкой также предлагается электробритва
Philips HQ6927 — бритва с роторной системой сухого бритья, которая работает от встроенного аккумулятора (около 30 минут с полным зарядом). Аппарат оснащается тремя плавающими головками с подвижным бритвенным блоком. Есть световая индикация уровня заряда батареи.
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До Нового года осталось чуть больше недели. Если вы еще не успели купить подарки, лучше поторопиться! Многие белорусские торговые сети в честь наступающего...
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