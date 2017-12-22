Реально выгодно: хорошие скидки от белорусских ритейлеров к Новому году

До Нового года осталось чуть больше недели. Если вы еще не успели купить подарки, лучше поторопиться! Многие белорусские торговые сети в честь наступающего праздника предлагают скидки на популярную технику. Мы нашли у них самые интересные предложения и собрали их для вашего удобства в один материал.





Онлайн-гипермаркет 21vek.by

Практически в каждой категории товаров в интернет-гипермаркете 21vek.by присутствуют товары со скидками. Некоторые предлагаются по более низкой цене, чем в большинстве других интернет-магазинов.

Например, холодильник Daewoo RN-332NPT вместо 939 рублей можно купить за 839 рублей. Другие продавцы за эту модель просят минимум на 30−40 рублей больше.



Цены в других интернет-магазинах

Daewoo RN-332NPT — двухкамерная модель с системой No Frost общим объемом в 305 литров, классом энергопотребления А и уровнем шума не выше 45 дБ. Показатель автономного сохранения холода — 14 часов, управление — электронное.

Еще одним товаром с привлекательной стоимостью является кофеварка Polaris PCM 1522E . Вместо 519 рублей за нее просят 369 рублей. В большинстве интернет-магазинов устройство стоит более 600 рублей.

Для приготовления напитка (эспрессо и капучино) устройство использует молотый кофе. Мощность аппарата — 1350 Вт, давление помпы — 15 Бар, емкость резервуара для воды — 1,3 литров. Есть светодиодная индикация о степени готовности.

Телевизор Philips 32PHT4101 стоит 479 рублей вместо 529 рублей. В каталоге KUPI.TUT.BY эта модель большинством продавцов оценивается выше 500 рублей.

Диагональ экрана аппарата составляет 32 дюйма, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Уровень максимальной яркости — 200 кд/м2, развертка прогрессивная. В телевизоре используются стереодинамики мощностью в 16 Вт (2×8 Вт).

«Электросила»

В сети магазинов «Электросила» к Новому году также приготовили скидки для популярной бытовой техники и электроники.



Скриншот с сайта sila.by

Например, за холодильник INDESIT DS 318 W вместо 665 рублей просят 589 рублей. У большинства продавцов каталога KUPI.TUT.BY эта модель стоит свыше 600 рублей.

Объем этого двухкамерного холодильника составляет 310 литров, класс энергопотребления — B. Показатель автономного сохранения холода находится на уровне 15 часов, мощность замораживания — до 4 килограммов в сутки. Единственный минус — ручная система размораживания морозильной и капельная система размораживания холодильной камер.

Со скидкой также продается микроволновая печь Horizont 20MW700−1378B (119 рублей вместо 157 рублей). В интернет-магазинах устройство стоит около 135 рублей.

Это отдельно стоящая микроволновка весит 10,6 килограмма и может похвастаться внутренним объемом в 20 литров. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали. Мощность — 700 Вт, управление механическое (поворотными переключателями). Есть таймер на 35 минут и режим разморозки.

Телевизор TELEFUNKEN TF-LED32S41T2 продается за 389 рублей вместо 432 рублей. Эта цена — одна из самых низких даже в сравнении со стоимостью в интернет-магазинах, в большинстве их которых за аппарат просят от 400 рублей.

У этой модели 32-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768 пикселей, яркость на уровне 240 кд/м2, угол обзора в 160 градусов, время отклика в 7 миллисекунд, а также индекс частоты обновления 50 Гц. Общая мощность звуковой подсистемы — 14 Вт (2×7 Вт).

«Е-техно»

Интернет-магазин бытовой техники «Е-техно». К Рождеству и Новому году также снизил цены на некоторые товары.



Скриншот с сайта e-tehno.by

Например, стиральная машина Indesit IWSB 5095 вместо 449 рублей продается за 379 рублей. В каталоге KUPI.TUT.BY ее цена начинается от 385 рублей.

К плюсам этой модели относится уровень максимальной загрузки в 5 килограммов, класс энергопотребления А, а также скорость вращения при отжиме белья в 900 оборотов в минуту. Из дополнительных бонусов — таймер отсрочки начала стирки до 12 часов и выделенные программы стирки шерсти и шелка.

К выгодным товарам также относится телевизор Samsung UE32J4500AW . Его цена снизилась с 699 рублей до 599 рублей. При этом другие продавцы предлагают приобрести его за 630 рублей и выше.

Технические характеристики для модели из подобной ценовой категории достаточно стандартные. Диагональ экрана — 32 дюйма (разрешение 1366 на 768 пикселей), индекс частоты обновления — 50 Гц, мощность встроенных колонок — 10 Вт (2×5 Вт). Из особенностей, отличающих устройство от телевизоров других компаний, — встроенная система Smart TV.

Со скидкой также предлагается электробритва Philips HQ6927 (75 рублей вместо 95 рублей). В белорусских интернет-магазинах цена этой бритвы начинается с отметки в 79 рублей.

Philips HQ6927 — бритва с роторной системой сухого бритья, которая работает от встроенного аккумулятора (около 30 минут с полным зарядом). Аппарат оснащается тремя плавающими головками с подвижным бритвенным блоком. Есть световая индикация уровня заряда батареи.