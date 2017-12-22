На Apple подали в суд за замедление старых iPhone

Жители Лос-Анджелеса и Чикаго подали на Apple несколько заявлений в суд после того, как компания призналась в занижении скорости работы старых iPhone. Истцы требуют от компании компенсации и прекращения такой практики. Об этом сообщает TJournal.





Житель Лос-Анджелеса Штефан Богданович, владеющий iPhone 7 считает неправильным, что Apple приняла решение замедлять старые модели для экономии батареи, но не спросила при этом согласия своих клиентов. По мнению Богдановича, компания использует эту функцию, чтобы заставлять как можно больше пользователей обновлять смартфоны каждый год. Он требует прекратить замедление работы устройств и денежной компенсации.

Еще одно заявление на Apple подали пятеро жителей штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины, владеющие смартфонами от iPhone 5 до iPhone 7. Оно является групповым, и к нему могут присоединиться другие клиенты компании. Истцы заявили, что Apple ведет себя «аморально, неэтично и обманчиво» и нарушает законы о защите прав потребителей. Они также потребовали компенсации ущерба, однако не указали конкретную сумму.

Напомним, 21 декабря Apple призналась , что в операционной системе iOS появилась функция, которая ответственна за «сглаживания пиков, когда это необходимо». «Замедление» происходит в моменты пиковых нагрузок, а также на холоде или при низком заряде аппарата для продления срока службы аккумулятора.

Изначально такой режим применялся только к смартфонам iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE. С выходом iOS 11.2 функция стала работать также для iPhone 7. На последние iPhone 8, 8 Plus и iPhone X она пока не распространяется.