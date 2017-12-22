Мобильная связь изнутри напоминает гигантский муравейник: пока специалисты мониторинга следят за ситуацией в масштабе страны удаленно, ремонтные бригады устраняют неполадки на местах. А еще помогают искать людей и выручают абонентов. В центр управления сетью velcom заглянуло «Время перемен» — проект о том, как новые технологии меняют привычную белорусскую реальность. Мы узнали, как специалисты реагируют на обращения абонентов, почему сравнивают свою работу с «Формулой-1» и зачем лазят по крышам минских высоток.

«Реакция как на пит-стопе «Формулы-1»

Высотка на Захарова — режимный объект: внутри находится NSOC (Network and Service Operation Center — центр операционного и сервисного контроля) компании velcom. Именно здесь находится аппаратный комплекс, который обеспечивает работу всех сервисов мобильного оператора: сеть по всей стране находится под контролем круглые сутки. Информация о состоянии каждой базовой станции поступает на экраны компьютеров, за которыми посменно следят специалисты. В режиме нон-стоп (24/7) здесь работают 20 человек — своего рода «диспетчеры» мобильной связи.





«Начинка» основного зала также навевает ассоциации с центром управления полетами. Задачи тут решают не менее серьезные.

— Любая сеть подвижной связи требует пристального внимания. Все изменения мы видим в режиме онлайн и при возникновении неполадок оперативно их устраняем. Счет на минуты или даже секунды. Мы тут в шутку сравниваем свою работу с пит-стопом на гонках «Формулы-1». Скорость реакции имеет большое значение, особенно в критических ситуациях, — отмечает руководитель центра Василий Ворохобко.

Нагрузка на сеть в основном зависит от погодных условий и времени суток. Так, работы по замене, ремонту или тестированию оборудования чаще всего проводятся ночью из-за меньшей активности абонентов. В случае возникновения внештатных ситуаций у специалистов будет больше времени на их устранение.

Для бесперебойной работы техники в помещениях поддерживают постоянный температурный режим — от 20 до 22 градусов. Готовы здесь и к форс-мажорам: в случае чего бесперебойную подачу электричества обеспечат аккумуляторные батареи (от 4 до 8 часов) и дизель-генератор (трое суток). При возникновении возгораний сработает газовая система подавления огня.









— Мы также плотно взаимодействуем со специалистами абонентского обслуживания. Если сами не могут помочь клиенту, то они обращаются к нам, — объясняет Василий Ворохобко.









Кроме рутинной работы иногда приходится решать и нестандартные задачи. Например, помогать службам МЧС искать заблудившихся в лесу грибников или определять местонахождение людей, которые хотят совершить суицид. Такие поиски происходят только при поступлении запроса от силовых структур.

— Каждая базовая станция имеет свои параметры. При активности аппарата эта информация передается на коммуникационное оборудование, и мы определяем, в какой зоне находится абонент, то есть максимально сужаем круг поиска. Последний зависит от плотности установки базовых станций: в городе они стоят плотнее — соответственно, и радиус поиска уже, — поясняет собеседник.

Статистику «потярешек» специалисты не ведут. Однако помнят показательный случай, который произошел полтора года тому назад. Тогда 71-летний минчанин, собирая клюкву, заблудился на болоте в Пуховичском районе. Но не растерялся и позвонил родственникам по мобильнику, пока тот не разрядился. По трем базовым станциям velcom определил сектор, в котором находился абонент, а спасательные службы прочесали местность и нашли мужчину. Позже телеком-оператор подарил пенсионеру смартфон с внушительной батареей, чтобы больше не терялся.

«После шторма или урагана лазим по крышам»

Не все неполадки сети можно решить силами специалистов центра. Тогда вступает в дело бригада других технических специалистов, которые занимаются обслуживанием сети.









Ремонтные бригады сплошь состоят из инженеров. Они должны на месте устранить неполадки или предотвратить их. В случае серьезной поломки выезжает специальная аварийная группа. Работой «в полях» также занимается группа эксплуатации транспортной сети радиорелейной линии (РРЛ). Абонент может свободно пользоваться всеми услугами и сервисами, в то время как специалисты трудятся над улучшением качества связи.

— Мы стараемся работать на опережение, то есть фиксируем ошибки в работе оборудования в процессе мониторинга и устраняем их. Основная обязанность — поддерживать транспортную сеть в отличном состоянии, — рассказывает ведущий инженер Александр Лугин. — Например, после шторма или урагана всегда ухудшаются уровни приема, так как сворачиваются антенны. Поскольку мы эти ситуации предвидим, то начинаем проверку по собранной статистике, не дожидаясь критических состояний. Для чего планируем выезды заранее и устраняем неполадки в кратчайшее время.





Причиной неисправностей может стать выход из строя оборудования, ошибки программного обеспечения или плохая погода, но все эти вопросы удается решить без ущерба для абонентов.

Например, передатчики радиорелейной связи настроены таким образом, чтобы оперативно реагировать на изменения окружающей среды. Это значит, что во время дождя, порывистого ветра, снега или тумана мощность передатчиков автоматически увеличивается, чтобы «капризы погоды» не отразились на качестве связи.













Безопасной эту работу не назовешь — постоянно приходится лазить по крышам минских высоток.

— Главное, соблюдать технику безопасности и включать голову. Полезно немного бояться, — говорит Александр Лугин.

По словам специалистов, на работу сети нештатные ситуации практически не влияют. Механизм их устранения отточили до совершенства.

Большую роль сыграла и модернизация сети — масштабный запуск «нового 3G» по всей стране. Сейчас 3G-сеть velcom покрывает 96% территории Беларуси и насчитывает около 3,5 тыс. базовых станций.









— Раньше передача данных на магистральных участках сети velcom обеспечивалась исключительно за счет радиорелейных линий, оборудование было не таким совершенным, как в настоящий момент. Благодаря замене этих линий на более современные, высокоскоростные РРЛ и оптические линии мы повысили отказоустойчивость и скорость передачи данных, — приводит пример Александр Лугин.

На вопрос о вреде базовых станций для организма инженеры парируют: телекоммуникационное оборудование влияет на человека не больше, чем микроволновка. В стране действуют одни из самых серьезных санитарных норм и правил (СанНПиГН).

— Предусмотрено, что интенсивность электромагнитного излучения на открытой территории и в помещениях не может быть выше 10 мкВт/см2, — объясняет инженер Игорь Михалев. — Мы работаем здесь уже несколько лет, постоянно находимся в непосредственном контакте со станциями и антеннами и, как видите, чувствуем себя отлично.

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Материал подготовлен при поддержке velcom .