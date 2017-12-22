«Белтелеком» объявил , что с 22 декабря в пакетах услуг «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс», «ЯСНА 50» и «ЯСНА 50 плюс» увеличивается скорость доступа к сети Интернет без изменения стоимости.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь в рамках существующей цены для абонентов пакетов «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс» доступ к сети Интернет будет предоставляться на скорости 35/17,5 Мбит/с, а для абонентов «ЯСНА 50» и «ЯСНА 50 плюс» — на скорости 75/37,5 Мбит/с, независимо от объема принятого и переданного трафика.

Соответствующим образом изменяется наименование пакетов: «ЯСНА 25» и «ЯСНА 25 плюс» переименованы в «ЯСНА 35» и «ЯСНА 35 плюс» соответственно;

«ЯСНА 50» и «ЯСНА 50 плюс» — в «ЯСНА 75» и «ЯСНА 75 плюс» соответственно;

Остальные условия оказания услуг в составе пакетов «ЯСНА» не меняются.

Напоминаем, что в состав пакетов «ЯСНА» помимо доступа к сети Интернет включены также услуги телевидения и услуги стационарной телефонной связи (безлимит на городские и междугородние звонки).

Увеличение скорости на тарифных планах «ЯСНА 25» и «ЯСНА 50» будет производиться поэтапно. Ориентировочный срок завершения работ по увеличению скорости для всех абонентов — 31.12.2017.