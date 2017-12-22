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"Белтелеком" поднял скорость интернета в пакетах "ЯСНА" без увеличения стоимости
22.12.2017 09:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Белтелеком»
Теперь в рамках существующей цены для абонентов пакетов «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс» доступ к сети Интернет будет предоставляться на скорости 35/17,5 Мбит/с, а для абонентов «ЯСНА 50» и «ЯСНА 50 плюс» — на скорости 75/37,5 Мбит/с, независимо от объема принятого и переданного трафика.
Соответствующим образом изменяется наименование пакетов: «ЯСНА 25» и «ЯСНА 25 плюс» переименованы в «ЯСНА 35» и «ЯСНА 35 плюс» соответственно;
Остальные условия оказания услуг в составе пакетов «ЯСНА» не меняются.
Напоминаем, что в состав пакетов «ЯСНА» помимо доступа к сети Интернет включены также услуги телевидения и услуги стационарной телефонной связи (безлимит на городские и междугородние звонки).
Увеличение скорости на тарифных планах «ЯСНА 25» и «ЯСНА 50» будет производиться поэтапно. Ориентировочный срок завершения работ по увеличению скорости для всех абонентов — 31.12.2017.
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«Белтелеком» объявил, что с 22 декабря в пакетах услуг «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс», «ЯСНА 50» и «ЯСНА 50 плюс» увеличивается скорость доступа к сети Интернет без...
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