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44-летний геймер умер, споткнувшись в очках виртуальной реальности

22.12.2017 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве пишет ТАСС.

44-летний геймер умер, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Изображение носит иллюстративный характер

По предварительной информации, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, из-за чего получил ранения и от потери крови скончался на месте.

Представитель Следственного комитета Юлия Иванова заявила, что тело 44-летнего мужчины было обнаружено в четверг в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. Детали инцидента еще устанавливаются.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные очки виртуальной реальности:

 
 
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Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на представителя главного следственного...

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