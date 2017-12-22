44-летний геймер умер, споткнувшись в очках виртуальной реальности

Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве пишет ТАСС.



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По предварительной информации, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, из-за чего получил ранения и от потери крови скончался на месте.

Представитель Следственного комитета Юлия Иванова заявила, что тело 44-летнего мужчины было обнаружено в четверг в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. Детали инцидента еще устанавливаются.

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