|
44-летний геймер умер, споткнувшись в очках виртуальной реальности
22.12.2017 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Москве
По предварительной информации, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, из-за чего получил ранения и от потери крови скончался на месте.
Представитель Следственного комитета Юлия Иванова заявила, что тело 44-летнего мужчины было обнаружено в четверг в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. Детали инцидента еще устанавливаются.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные очки виртуальной реальности:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Москвы смертельно поранился, передвигаясь по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на представителя главного следственного...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии