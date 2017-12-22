В Минске впервые прошел TEDxMinskSalon

21 декабря в «Имагуру» впервые собрал зрителей TEDxMinskSalon. Три видеовыступления из зала глобального TED, три эксперта в Минске, дискуссия, свободное общение и всего 40 человек в зале — в такой камерной обстановке прошел первый минский салон на тему «Пересечение культур». Зрители, которым места в зале не досталось, могли наблюдать за живой интернет-трансляцией.





— Это новое для нас событие. Мы совершенно не знали, куда повернет дискуссия, как будет реагировать зал. Но мне очень нравится атмосфера. Я вижу, что прежде не знакомые между собой люди не расходятся, общаются. Мне кажется, пересечение у нас получилось, — поделилась впечатлениями после завершения мероприятия лицензиат TEDx Инна Карней, руководившая организацией события.

Именно на живое общение делали ставку организаторы. Чтобы обсуждение TED Talks было более интересным, прокомментировать ролики пригласили экспертов — ярких, искренних людей, чья профессиональная жизнь тесно связана с другими культурами.

Первое выступление «Странный или просто иной?» Дерека Сиверса обсуждали вместе с Марией Анищенковой — переводчиком-синхронистом, приехавшей ненадолго из Италии.

Мария родилась в Минске, и к своим двадцати девяти годам успела выиграть стипендии на обучение в двух университетах (итальянском и американском), а также грант на преподавание русского языка в Университете Вероны. Кроме английского, итальянского, русского и белорусского, с которыми работает профессионально, знает еще немецкий и турецкий языки. Является соучредителем Global Belarusian Leaders — организации, объединяющей белорусских профессионалов на всех континентах. На волонтерских началах курирует социальных предпринимателей в проекте BIZ4ALL.

Дерек Сиверс рассказывал о том, что иногда нужно оказаться на противоположной стороне мира, чтобы осознать, как противоположное может быть верным в другой культуре. Лейтмотив его выступления: какую бы идею вы ни придумали — обратное тоже может быть правдой.

Мария делилась историями о культурных различиях и личными стратегиями адаптации к иным культурам. Например, подтвердила, что лучший способ выучить иностранный язык — влюбиться. Или найти символ этой культуры и полюбить его: «Должна быть связь с тем, что вы делаете. Иначе труд не принесет плода. Если вы, не зная языка, боитесь путешествовать, общайтесь в скайпе — в чате вас не видно. Смотрите фильмы в оригинале с субтитрами, слушайте песни. И все равно надо пересиливать себя, нырять в этот незнакомый океан».





Второе выступление — «Где ваш дом?» писателя Пико Айера было очень глубоким. Оно о том, как изменилось чувство дома у современного человека. Твой дом там, где ты родился? Где ты платишь налоги? Или там, где живут твои друзья? Ответ на этот вопрос зрители искали вместе с экспертом — бизнесменом Ваганом Керобяном. Армения, Грузия, Беларусь — это страны, где уже работает его компания Menu Group, предлагающая быструю доставку еды из любых ресторанов. А еще в Беларуси Ваган помогает курсам белорусского языка «Мова нанова».

Пико Айер говорил о привилегии путешествий, о возможности смотреть на мир другими глазами, которой были лишены наши бабушки и дедушки. И о том, что все больше и больше людей по всему миру живут в странах, далеких от их родных краев: «Мы все больше ассоциируем свой дом не с частью земли, а с частью души… Сегодня более 220 млн людей живут не в своих странах. И это число увеличилось на 64 млн за последние 12 лет. Мигранты уже представляют собой 5-ю по величине нацию на Земле. И их количество в мире быстро растет. Сегодня место, откуда ты родом, имеет меньше значения, чем то, к чему ты стремишься. А дом это не просто место, где вы спите, а где вы твердо стоите на ногах. И в конечном итоге любое путешествие имеет смысл, если у вас есть дом, в который можно вернуться».

Ваган Керобян, совершивший за последние 9 месяцев 104 перелета, после выступления Пико Айера сказал, что до сих пор думал, что его дом только Армения: «А сейчас я думаю, что дом — это место, где меня ждут. В этом отношении у меня много домов: Беларусь, Америка, Швейцария… У меня особое отношение к Беларуси, здесь много удивительных людей, с которыми есть душевная связь. А энергию я получаю, приезжая в грузинское село, где родились мои родители и где я никого не знаю».

Еще Ваган схож с Марией во мнении о том, как влиться в другую культуру: «Когда я приезжаю в другую страну, я настраиваю себя на любовь к этому народу. Искреннее отношение к клиентам. Это хороший секрет успеха».





Третье выступление было посвящено путешествиям как способу гармонизации мира. «Чтобы быть терпимее, нам нужно больше путешествовать», — уверен Азиз Абу Сара. Бизнесмен, который начал с экскурсий в сопровождении двух гидов: израильтянина и палестинца. Сегодня он предлагает туристам не смотреть на мир из окна автобуса, а жить в семьях, делить хлеб за общим столом с людьми других культур. Этот человек вырос в зоне непрекращающегося конфликта, и, кажется, он знает, о чем говорит. Его речь звучит очень убедительно. Найдите его TED Talk и послушайте.

Эксперт, с которым обсуждали это выступление — Алексей Ландрэс, — проехал на велосипеде два десятка стран. Сейчас живет и работает в Китае. А вернуться мечтает в Грузию, Армению и Таджикистан. «Мое правило, когда путешествую: не только бери, но и давай. Мне очень много помогают разные люди, и если я могу чем-то помочь, я счастлив. Прошлое Рождество, например, я встретил в Лаосе как волонтер, обучая английскому буддистских монахов».

Салон завершился тем, что на сцене были вручены 4 «икса» — символа TEDx — зрителям, приславшим самые интересные истории встреч с другой культурой при заполнении регистрационной анкеты. Такую историю должен был рассказать в анкете каждый, кто запрашивал бесплатный пригласительный на салон.





Призы получили: волонтер инклюзивного театра, увидевшая шанс знакомства с иной культурой в работе с детьми-аутистами; активная мама, за год выучившая английский на спор с дочкой; активистка, порадовавшая организаторов очень веселым рассказом о дружбе с французом-волонтером, и автор полудетективной истории об учебе в зарубежной магистратуре.

Следующий салон, посвященный архитектуре, планируется уже в конце января. Чтобы попасть на него, следите за новостями организаторов на сайте и в социальных сетях ( Facebook , " ВКонтакте ", Instagram и Telegram ).