В Минске открывается новый фирменный магазин Samsung. Первым посетителям обещают скидки

23 декабря в торговом центре Galleria Minsk откроется новый фирменный магазин компании Samsung. Первым посетителям предложат скидки и подарки при покупке ряда устройств производителя.





Центр продаж в Galleria Minsk станет третьим монобрендовым магазином Samsung в Минске. Первым посетителям с 23 по 25 декабря компания предложит скидки на ряд своих устройств: 3% — на планшеты, 5% — на часы, фитнес браслеты, 7% — на телефоны, VR-очки, 10% — на телевизоры и саундбары, 15% — на карты памяти, 20% — на чехлы, зарядные устройства, пленки, аккумуляторы и гарнитуры.

Кроме того, с 23 по 31 декабря при приобретении телевизоров с QLED-матрицами диагональю от 65 дюймов и выше покупатели получат в подарок флагманский смартфон Galaxy S8 .

Представители компании обещают, что через несколько недель после открытия в магазине станут доступны новые «почти флагманские» смартфоны Galaxy A8 и Galaxy A8+ (читайте наш обзор ).

Смотрите, сколько у нас стоят флагманские смартфоны компании Samsung: