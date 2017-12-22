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В Минске открывается новый фирменный магазин Samsung. Первым посетителям обещают скидки

22.12.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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23 декабря в торговом центре Galleria Minsk откроется новый фирменный магазин компании Samsung. Первым посетителям предложат скидки и подарки при покупке ряда устройств производителя.

В Минске открывается новый фирменный магазин Samsung. Первым посетителям обещают скидки

Центр продаж в Galleria Minsk станет третьим монобрендовым магазином Samsung в Минске. Первым посетителям с 23 по 25 декабря компания предложит скидки на ряд своих устройств: 3% — на планшеты, 5% — на часы, фитнес браслеты, 7% — на телефоны, VR-очки, 10% — на телевизоры и саундбары, 15% — на карты памяти, 20% — на чехлы, зарядные устройства, пленки, аккумуляторы и гарнитуры.

Кроме того, с 23 по 31 декабря при приобретении телевизоров с QLED-матрицами диагональю от 65 дюймов и выше покупатели получат в подарок флагманский смартфон Galaxy S8.

Представители компании обещают, что через несколько недель после открытия в магазине станут доступны новые «почти флагманские» смартфоны Galaxy A8 и Galaxy A8+ (читайте наш обзор).

Смотрите, сколько у нас стоят флагманские смартфоны компании Samsung:

 
Теги: Минск
 
 
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23 декабря в торговом центре Galleria Minsk откроется новый фирменный магазин компании Samsung. Первым посетителям предложат скидки и подарки при покупке ряда устройств...

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