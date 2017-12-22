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Курс Bitcoin просел до $12 000

22.12.2017 10:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Курс криптовалюты Bitcoin продолжает стремительное падение. Всего за 8 часов стоимость одной еденицы упала на $4115 достигнув отметки в $12953 и продолжает дешеветь.

Напомним, два дня назад, после длительного и стремительного взлета, криптовалюта Bitcoin начала испытывать серьезные проблемы. Перед падением ее курс достиг $20 000, но продержался на этой отметке совсем недолго.

Курс Bitcoin просел до 000

Сопровождается падение негативным информационным фоном: так директор и соучередитель портала крупнейшего профильного ресурса Bitcoin.com Эмиль Ольденбург сбросил все свои активы Bitcoin и резко высказался на ее счет. По словам эксперта, главной проблемой Bitcoin является постоянно растущая комиссия и время на выполнение транзакций, что делает инвестиции в нее неоправданно рискованными, а саму валюту ненужной. 

Часть ведущих аналитиков финансового сектора сходятся во мнении, что курс валюты очевидно является чрезмерно раздутым финансовым пузырем. Эксперты отмечают, что падение курса или же вовсе полный крах Bitcoin не окажет влияния на мировую экономику, поскольку криптовалюта играет в ней крайне малозначительную роль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс криптовалюты Bitcoin продолжает стремительное падение. Всего за 8 часов стоимость одной еденицы...

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