К Земле приближается астероид в форме черепа

В ноябре 2018 года к Земле приблизится «хэллоуинский астероид», который уже пролетал мимо нашей планеты два года назад. Научная работа об этом опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко об объекте рассказывает сайт ScienceAlert .



Астероид 2015 TB145 в представлении художника. Изображение: J. A. Peñas / SINC

Полное название астероида — 2015 TB145. Он уже сближался с Землей 31 октября 2015 года — как раз на Хэллоуин. Тогда расстояние от объекта до нашей планеты составляло 486 000 километров — всего в 1,2 раза больше, чем от Земли от Луны.

По прогнозу, этот астероид не подойдет к Земле настолько плотно в ближайшие 500 лет. В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в ноябре 2018 года. Расстояние между Землей и астероидом составит 105 расстояний от Земли до Луны.



Анимация из кадров, полученных в ходе прошлого сближения. Изображение: NAIC-Arecibo/NSF

В ходе прошлого сближения ученые установили, что это довольно интересный объект. Его размеры в поперечнике — от 625 до 700 метров, по форме это слегка сплюснутый эллипсоид.

Астероид очень темный и почти не отражает свет. По цвету его можно сравнить с куском угля. С некоторых ракурсов он выглядит, как человеческий череп. Ученые полагают, что в прошлом этот объект был кометой.