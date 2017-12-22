Зачем Apple замедляет работу старых моделей iPhone?

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Компания Apple запустила функцию, замедляющую работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы устройств, сообщили в пресс-службе корпорация.

С 2016 года, по заверениям Apple, данная функция включается на старых "айфонах" только тогда, когда это необходимо для предотвращения непроизвольного завершения работы устройства.

Кроме того, в компании сообщили, что такая функция появится и в iPhone 7, также планируется добавить ее в другие будущие продукты.

В Apple отмечают, что эта функция необходима для продления срока службы устройств. Со временем литий-ионные батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу устройств в холодных условиях. Это может привести к неожиданному отключению телефона для защиты его электронных компонентов.

Тем временем жители США уже начали подавать иски против компании Apple, сообщившей о намеренном замедлении "айфонов". Подавшие иск американцы считают, что корпорация совершила противоправные действия и вмешалась в процесс использования смартфонов.

Истцы заявляют, что обновления операционной системы iOS " были разработаны таким образом, чтобы намеренно снижать скорость работы" старых моделей iPhone, и обвинили производителя в нарушении закона о защите потребителей. Сумма, которую намеревается взыскать инициирующая сторона, неизвестна.

По данным СМИ, пользователи iPhone уже давно предполагали, что обновления снижают скорость работы смартфонов, как только выходит новая модель, чтобы подтолкнуть любителей "яблочной" продукции приобрести свежее устройство.