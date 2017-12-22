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Продажи iPhone X по итогам года окажутся существенно выше ранних прогнозов

22.12.2017 22:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники, близкие к цепочке поставок, сообщили, что до конца года Apple сумеет реализовать от 30 до 35 млн смартфонов iPhone X. Ранее самые смелые прогнозы аналитиков ограничивались 20-25 млн проданных устройств, теперь же они, вероятно, будут скорректированы в сторону увеличения.

Продажи iPhone X по итогам года окажутся существенно выше ранних прогнозов

Напомним, пару дней назад мы констатировали, что Apple справилась с ажиотажем вокруг iPhone X. Тогда сложно было сказать, чем обусловлен этот факт. Некоторые приписывали возникшему балансу в поставках то, что спрос на смартфон оказался существенно ниже ожидаемого. Однако в противовес этому мнению была инсайдерская информация, что партнеры Apple смогли с опережением графика нарастить темпы производства iPhone X. Теперь же становиться ясно, что второй вариант более близок к истине.

 
 
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Издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники, близкие к цепочке поставок, сообщили, что до конца...

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