Продажи iPhone X по итогам года окажутся существенно выше ранних прогнозов

Издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники, близкие к цепочке поставок, сообщили, что до конца года Apple сумеет реализовать от 30 до 35 млн смартфонов iPhone X. Ранее самые смелые прогнозы аналитиков ограничивались 20-25 млн проданных устройств, теперь же они, вероятно, будут скорректированы в сторону увеличения.





Напомним, пару дней назад мы констатировали, что Apple справилась с ажиотажем вокруг iPhone X. Тогда сложно было сказать, чем обусловлен этот факт. Некоторые приписывали возникшему балансу в поставках то, что спрос на смартфон оказался существенно ниже ожидаемого. Однако в противовес этому мнению была инсайдерская информация, что партнеры Apple смогли с опережением графика нарастить темпы производства iPhone X. Теперь же становиться ясно, что второй вариант более близок к истине.