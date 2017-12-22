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Sony начала бесплатно раздавать дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn

22.12.2017 22:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony начала рассылку писем, в которых дарит крупное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn абсолютно бесплатно.

Sony начала бесплатно раздавать дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn

"У нас прекрасная новость! Вам, как поклоннику игры Horizon Zero Dawn, мы решили сделать особый подарок. Получите дополнение к игре, The Frozen Wilds, совершенно бесплатно! Присоединитесь к Элой в её новом испытании, проверьте свои способности к выживанию и попытайтесь раскрыть тайну, сокрытую в опасных заснеженных горах" - говорится в сообщении.

Пока неясно, как производится отбор счастливчиков, однако подарок нужно принять до 26 декабря, поэтому пользователям стоит почаще проверять свою почту.

Horizon Zero Dawn является одной из лучших игр этого года как эксклюзив PS4, так и в целом. Проект был наминирован на сразу шесть главных наград The Game Awards 2017.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Компания Sony начала рассылку писем, в которых дарит крупное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn...

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