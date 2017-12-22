|
Sony начала бесплатно раздавать дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn
22.12.2017 22:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony начала рассылку писем, в которых дарит крупное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn абсолютно бесплатно.
"У нас прекрасная новость! Вам, как поклоннику игры Horizon Zero Dawn, мы решили сделать особый подарок. Получите дополнение к игре, The Frozen Wilds, совершенно бесплатно! Присоединитесь к Элой в её новом испытании, проверьте свои способности к выживанию и попытайтесь раскрыть тайну, сокрытую в опасных заснеженных горах" - говорится в сообщении.
Пока неясно, как производится отбор счастливчиков, однако подарок нужно принять до 26 декабря, поэтому пользователям стоит почаще проверять свою почту.
Horizon Zero Dawn является одной из лучших игр этого года как эксклюзив PS4, так и в целом. Проект был наминирован на сразу шесть главных наград The Game Awards 2017.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony начала рассылку писем, в которых дарит крупное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии