20 декабря сотрудники органа специального назначения погранслужбы совместно с представителями ОБЭП и ИМНС по Минской области пресекли деятельность канала по незаконному перемещению гаджетов Apple из стран Евросоюза в Беларусь. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

По нескольким столичным адресам оперативники обнаружили 112 iPhone X и iPhone 8, 12 часов Apple Watch, 3 планшета iPad, 3 ноутбука MacBook, 14 штук беспроводных наушников AirPods, а также 337 штук различных аксессуаров в виде чехлов, защитных стекол, зарядных устройств и т.д. Все они хранились без документов, подтверждающих легальноcть происхождения товара.

Сообщается, что предприниматели ввозили «яблочную» продукцию мелкими партиями из Литвы и Польши, которые затем формировались в коммерческие для реализации в Беларуси через сеть интернет-магазинов и различные торговые центры.









До решения суда вся электроника, предварительно оцененная в почти 223 тысячи рублей, передана в ИМНС столичного региона. В отношении владельцев товара начат административный процесс за нарушение правил торговли и незаконную предпринимательскую деятельность.