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В Минске задержали партию "серых" гаджетов Apple на сумму более 100 тысяч долларов
22.12.2017 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
20 декабря сотрудники органа специального назначения погранслужбы совместно с представителями ОБЭП и ИМНС по Минской области пресекли деятельность канала по незаконному перемещению гаджетов Apple из стран Евросоюза в Беларусь. Об этом
По нескольким столичным адресам оперативники обнаружили 112 iPhone X и iPhone 8, 12 часов Apple Watch, 3 планшета iPad, 3 ноутбука MacBook, 14 штук беспроводных наушников AirPods, а также 337 штук различных аксессуаров в виде чехлов, защитных стекол, зарядных устройств и т.д. Все они хранились без документов, подтверждающих легальноcть происхождения товара.
Сообщается, что предприниматели ввозили «яблочную» продукцию мелкими партиями из Литвы и Польши, которые затем формировались в коммерческие для реализации в Беларуси через сеть интернет-магазинов и различные торговые центры.
До решения суда вся электроника, предварительно оцененная в почти 223 тысячи рублей, передана в ИМНС столичного региона. В отношении владельцев товара начат административный процесс за нарушение правил торговли и незаконную предпринимательскую деятельность.
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20 декабря сотрудники органа специального назначения погранслужбы совместно с представителями ОБЭП и ИМНС по Минской области пресекли деятельность канала...
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