Главные игры 2017 года по версии 42.TUT.BY

В этот раз мы решили немного изменить структуру подведения игровых итогов уходящего года. Вместо того, чтобы распределить игры по номинациям или по списку от просто лучшей до самой лучшей, мы расскажем вам о важных игровых проектах без ярлыков.

Ниже вы можете прочитать про 10 игр, которые по-разному повлияли на игровую индустрию. Это очень разные проекты. Но все вместе они формируют представление о том, каким был 2017 год и каким он запомнился нам.





Resident Evil 7

Resident Evil 7 – игра, с которой, по сути, начался 2017 игровой год. Седьмая часть одного из самых старых и популярных хорроров вернула серию к корням. Ведь в последние годы Resident Evil превращался в экшен с зомби, что не всегда радовало давних поклонников.

В Resident Evil 7, как и 20 лет назад, игрок судорожно прячется от врагов и всеми силами старается выжить в окружающем кошмаре. Только если раньше это происходило с видом от третьего лица, то теперь стрелять по монстрам из дробовика приходится с видом от первого.





Ожидаемым образом изменение перспективы сделало Resident Evil только лучше. Ты мгновенно вживаешься в шкуру главного героя и более явно ощущаешь его страхи и надежды. Эмпатия и погружение игрока позволяет авторами рассказать очень личную историю. Заходить в темную комнату не хочет не только главный герой, но и игрок. Ведь там может быть всё, что угодно.

Впрочем, есть у Resident Evil 7 и явные недостатки. Например, те же битвы с боссами. Часто бывает так, что до конца не ясно, как именно нужно сражаться с ними. Вроде нашпиговал врага пулями, а он всё не умирает. Но даже такие мгновения играют на руку атмосфере. Герой столкнулся с чем-то неизвестным. И как этому противостоять не знает ни он, ни игрок.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

В нашей стране игры компании Nintendo популярны примерно никак. То есть все знают про Марио, но мало кто играл хоть в какую-нибудь игру с участием этого героя. Не говоря уже о том, что культовая в США и Японии серия The Legend of Zelda вообще не артикулируется в игровом сообществе.

Но это не отменяет того факта, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild – отличная игра. Если коротко, это такой Skyrim в пастельных тонах, без вычурного насилия, но с такой же геройской патетикой. Нужно спасти мир от злого колдуна. Исполнить свое предназначение. Но по дороге к злодею можно 150 часов помогать немощным и обездоленным, гоняясь за курицами и переодеваясь в женские одежды.





А еще тут прекрасная механика боев. Оружие может поломаться в самый неподходящий момент, но из таких ситуаций всегда есть элегантный выход. Главный герой может поджечь траву и толкнуть в огонь противника. Мир обычно отзывается на действия игрока.

Исследовать Хайрул интересно и без стычек с гоблинами и скелетами. По нему просто приятно путешествовать на лошади в поисках приключений. И они обязательно отыщутся, ведь локации напичканы секретами, квестами и прочими активностями, которыми можно занять себя на много-много часов.

Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn невероятно органичная игра. Каким-то образом авторам удалось совместить охоту с луком и копьем на рободинозавров, сюжет про искусственный интеллект и жизнь в мире постапокалипсиса. Сценарий игры толково объясняет, почему люди в будущем живут в племенном обществе каменного века, откуда взялись роботы, как две капли воды похожие на животных. И самое главное: что со всем этим делать сейчас.





Как и в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, мир в Horizon: Zero Dawn увлекательно исследовать. Во-первых, потому что это самая красивая игра на свете. Когда вы впервые попадаете в снежную пургу, вы натурально не видите ничего в радиусе нескольких метров. А если оказываетесь в летнем лесу (в игре сразу несколько биотопов), то это действительно большой лес. С множеством деревьев и кустарников, среди которых можно заблудиться.

Помимо красоты открытый мир Horizon: Zero Dawn населен самыми разными персонажами, у которых наверняка найдется для вас задание. Но самое главное – монстры. Битвы с ними – это всегда своеобразная головоломка. У главной героини Элой обширный арсенал: от растяжек с бомбами до лука с пробивающими броню стрелами. И для каждого врага нужно искать свой подход. Схватки длятся недолго, но они каждую секунду держат в напряжении. И победу приходится вырывать зубами.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds – настоящий феномен. Неожиданно став самой популярной игрой в Steam в 2017 году, PUBG повторяет судьбу Minecraft, Clash of Clans и World of Tanks.

Прямо сейчас многие игровые компании создают клонов, чтобы хоть как-то заработать на волне популярности жанра «королевской битвы». А китайцы уже несколько месяцев стабильно занимают топы App Store и Google Play с десятками похожих проектов, сделанных на коленке. Некоторые решили вовсе ударить с двух орудий: соединить PUBG и Minecraft, чтобы попасть в два тренда одним махом.





Правила PUBG предельно простые. Сотня игроков десантируется на остров, где нужно отыскать хоть какое-нибудь оружие, чтоб можно было отбиться в случае чего. В ход идет всё что угодно – от автомата до сковородки. Цель всего мероприятия – остаться последним выжившим на острове.

На этой концепции выстраивается невероятно динамичная и напряженная игра. Каждый матч неповторим. Потому что вы можете случайно приземлиться в месте, где нет достойного оружия. Или попасть в засаду, перебегая от укрытия к укрытию. Или угодить под колеса джипа, пока сами будете поджидать в кустах беспечную жертву.

Выигрышной тактики нет. Нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы пропасть хотя бы в десятку выживших, не говоря уже о том, чтобы победить. Этим PUBG и привлекает.

Prey

Prey относится к редкому сегодня жанру immersive sim. Это игры, в которых практически нет кат-сцен, а богатый сюжет часто подается в виде заметок, видео-дневников или с помощью дизайна уровней. В этом смысле новая игра студии Arkane – идеальный жанровый пример.

Главный герой оказывается практически в одиночестве на космической станции, населенной непонятными существами, которые часто не имеют даже четких силуэтов. Название игры полностью отражает состояние героя. Он – жертва для инопланетян. В самом начале у героя даже нет достойного оружия, чтобы как-то на равных противостоять неизвестному врагу.





Впрочем, в какой-то момент у него появляется возможность получить способности пришельцев и бить врага его же оружием. Но тогда герой потеряет человечность. И тут появляется первый этический выбор: что важнее – суперспособности или собственное «я»? Каждый игрок решает по-своему.

В течение игры принимать решения подобные этому придется часто. Иногда от них будет зависеть человеческая жизнь. Впрочем, в самом конце выясняется, что всё это было зря, и выбор игрока ни на что на самом деле не влиял. Но это совсем не значит, что в процессе было не интересно. Наоборот, Prey – одна из лучших игр года, потому что она дает уникальные эмоции каждому игроку.

Uncharted: The Lost Legacy

Технически, Uncharted: The Lost Legacy – это не полноценная часть в знаменитой серии, а всего лишь дополнение. Пусть и выделенное в обособленную игру.

Но даже дополнение, сделанное студией Naughty Dog, оказалось лучше, богаче и интереснее многих игр, на которые нужно потратить часов 30. Это и понятно. Команда выступает в своем традиционном жанре «авантюрное приключение на фоне живописной природы».

Действие The Lost Legacy разворачивается в Индии. Достаточно лишь взглянуть хотя бы на один скриншот, чтобы мгновенно захотеть отправится на поиски очередного древнего артефакта, спрятанного в храме посреди джунглей. Тем более, что разработчики решили немного попрактиковаться в создании открытого мира.





В одной из миссий герои пребывают в долину, где можно свободно кататься на джипе и даже выполнить второстепенное задание, что для серии в новинку. Открытые пространства были еще в четвертой части. Но на просторах Мадагаскара делать было нечего, а в The Lost Legacy используется почти каждый район открытой территории.

Наконец, Uncharted: The Lost Legacy – это просто хорошая приключенческая история с предательствами, погонями и неожиданными сюжетными поворотами. Но, как и в любой приключенческой истории, в финале сокровищем оказывается не древний артефакт, а преданные друзья, с которыми не страшно броситься в любую авантюру.

Divinity: Original Sin 2

Старорежимные ролевые игры, в которых нужно выбирать между +2 к силе или +3 к харизме, сегодня не в почете. Обычно они становятся широко известными в узких кругах и оттуда никогда не выходят в свет.

С Divinity: Original Sin 2 случилась совсем другая история. За первые несколько недель со старта продаж игра разошлась тиражом в миллион копий. Результат более чем достойный, учитывая, что игра вышла только на ПК, а релиз на консолях состоится в следующем году.

Успеху способствовало то, что Divinity: Original Sin 2 – это классическая RPG с человеческим лицом. Она не выглядит так, как будто вышла в 1997, и в ней практически нет слишком сложных механик, чтобы еще на этапе создания персонажа испугаться и навсегда закрыть для себя эту игру.





Зато в Original Sin 2 весьма приятная и нетребовательная к компьютеру графика, интересный сюжет, который постоянно перекликается со второстепенными квестами, и по-настоящему харизматичные герои.

Партия состоит из четырех персонажей, и за 50-70 часов прохождения к ним прикипаешь настолько, что в конце не хочется расставаться. Как с героями любимого сериала. Ведь вы столько пережили вместе. На вас охотились специально обученные убийцы. Вы участвовали в политических интригах. Расследовали убийства и искали излечение от проклятья. А в финале так и вовсе столкнулись с древними богами. Что тут скажешь – образцовое приключение.

Gran Turismo Sport

Если вы хоть немного любите виртуальные автогонки, то серия Gran Turismo у вас точно в фаворе. Это даже не столько развлекательный продукт, сколько занимательный автосимулятор, который если и не научит вас водить, то хотя бы покажет, что такое гонки.

Gran Turismo Sport в каком-то смысле больше сервис, чем игра. В 2017 году она только начинает свой путь. В будущих обновлениях появится одиночная кампания, которой так не хватало в момент релиза. А чуть позже – еще больше машин, трасс и режимов.





Это тот случай, когда ты покупаешь игру на несколько лет. Номерная седьмая часть выйдет еще не скоро, а до этого времени достойных альтернатив может и не быть.

В Gran Turismo Sport путь гонщика начинается с несложных уроков вождения и робких попыток ехать по идеальной траектории, а заканчивается многочасовыми тренировками входа в один-единственный поворот на Нюрбургринге, в котором вы постоянно теряете секунды.

Всё это делается для того, чтобы в гонках с другими игроками быть первым. Лучше других знать трассу и уметь её проходить, правильно атаковать повороты и в нужных местах срезать, чтобы выиграть доли секунд на финише. Никто и не говорил, что гонки – это легко и весело, как в Grand Tour.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Авторы Wolfenstein 2: The New Colossus – невероятно смелые люди. Они не только сделали экшен, где можно топором рубить фашистов и пинать ногами Гитлера, но и не побоялись вставить в игру массу провокационных аллюзий на современный мир.

На одной из локаций можно найти газету с рецензией на книгу немецкого фантаста. В ней рассказывается о вымышленном мире, где к власти в Америке пришел богатей, психопат и вообще дурак. В США, освобожденных немецкой армией от жуткого капитализма, такого по определению не может случиться.





Действие The New Colossus происходит в альтернативной реальности, так что никто не обидится на подобные выпады. А если и обидится, то можно просто сказать, что, ребята, мы ни на что не намекаем, у нас тут полный кавардак творится. Вон, смотрите, главному герою отрубают голову, а затем пришивают к другому телу. Какие политические заявления? Играйте ради веселья.

И, в общем-то, играть в The New Colossus хочется. Сюжетные ходы, которые нельзя просчитать заранее из-за их абсурдности, и приятная механика стрельбы увлекают не на шутку. Хочется узнать, что будет дальше, в какую передрягу попадут герои в следующий раз. The New Colossus держит в напряжении до финальных титров и непрерывно удивляет. Это мы и любим в видеоиграх.

Assassin’s Creed: Origins

Серия Assassin’s Creed давно превратилась в интерактивный исторический музей. Если не принимать близко к сердцу историю тайного противостояния ордена ассасинов и тамплиеров, то можно получать колоссальное удовольствие от того, что находишься в Венеции эпохи Возрождения, в революционном Париже или, как в случае с Origins, в Египте времен Клеопатры.





Искусно показанная эпоха для Assassin’s Creed так же важна, как геймплей или сюжет. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому в начале следующего года для Origins выйдет бесплатное обновление с режимом музея. Там не будет квестов и сражений, но зато можно будет побродить по эллинистическому Египту, посмотреть на жизнь людей того времени и послушать комментарии настоящих египтологов. Совсем как в интерактивных музеях.

А сейчас Origins – это отличный экшен, в котором нашлось место заговорам, исследованию пирамид, встрече с Цезарем и напряженным схваткам с римскими солдатами и египетскими крокодилами. Если вы еще не усели окунуться в мир Древнего Египта, то обязательно восполните этот пробел. Игра выглядит, как ожившие картинки с учебников по истории.

Какая из этих игр лучшая? В общем-то, каждая может стать вашей персональной «Игрой года». Дело лишь в том, чего вы ждете от видеоигр и что цените больше всего. В конце концов, мы все играем, чтобы получить новые, уникальные для себя эмоции.