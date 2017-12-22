Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал несколько фотографий автомобиля, который будет запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy в направлении Марса.

В сообщении главы SpaceX, опубликованном в его аккаунте в Instagram, говорится, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Маск отметил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки, но в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «все скучное, конечно, ужасно».

Запуск Falcon Heavy, который должен состояться в январе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), был анонсирован самим Маском в начале декабря.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.