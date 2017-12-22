МИНСК, 23 дек — Sputnik. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского научно-технического университета объявил набор желающих пройти обучение по специализации "криптовалюты и деривативы".

Информация о новой специализации и правила приема размещены на странице института в Facebook .

Предполагается, что обучение начнется в марте и будет проходить в заочной и заочно-дистанционной формах. Программа рассчитана на год и восемь месяцев.

В рамках программы слушателям предложат следующие аспекты: операции с криптовалютами; операции с фьючерсами криптовалют; использование технологии блокчейн; ICO – как альтернатива IPO.

Обучение будет проводиться в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности "Операции с ценными бумагами". По окончании обучения слушателю будет присвоена квалификация "Специалист-аналитик рынка ценных бумаг".

На обучение ждут дипломированных специалистов, а также студентов старших курсов вузов. Зачисление будет проводиться на основе собеседования. Прием документов уже начался.

Накануне президент страны подписал декрет "О развитии цифровой экономики" , который должен стимулировать развитие в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейна и криптовалют.