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В БНТУ объявили набор на специализацию "Криптовалюты и деривативы"
23.12.2017 16:16 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского научно-технического университета объявил набор желающих пройти обучение по специализации "криптовалюты и деривативы".
Информация о новой специализации и правила приема размещены на странице института в
Предполагается, что обучение начнется в марте и будет проходить в заочной и заочно-дистанционной формах. Программа рассчитана на год и восемь месяцев.
В рамках программы слушателям предложат следующие аспекты: операции с криптовалютами; операции с фьючерсами криптовалют; использование технологии блокчейн; ICO – как альтернатива IPO.
Обучение будет проводиться в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности "Операции с ценными бумагами". По окончании обучения слушателю будет присвоена квалификация "Специалист-аналитик рынка ценных бумаг".
На обучение ждут дипломированных специалистов, а также студентов старших курсов вузов. Зачисление будет проводиться на основе собеседования. Прием документов уже начался.
Накануне президент страны подписал
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Предполагается, что слушателями станут лица с высшим профильным образованием и студенты старших курсов, которые по окончании обучения получат квалификацию...
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