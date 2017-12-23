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Су-35 против F-22: какие прогнозы дают эксперты
24.12.2017 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Присутствие в небе Сирии одновременно ВВС США и ВКС России местами приводит к острым ситуациям, как это было во время
Что за машины?
Российский Су-35 относится к поколению 4++. Эта машина умеет делать такие фигуры высшего пилотажа, что ее легко спутать с НЛО. Что было хорошо продемонстрировано во время Dubai Airshow, прошедшего в ноябре этого года. Все это благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, которые также позволяют самолету разгоняться до 2500−2700 км/ч.
На истребителе установлена радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», которая позволяет Су-35 бороться с самолетами-невидимками. Эта РЛС может сопровождать до 30 воздушных целей на удалении до 400 километров, а цели с ЭПР 0,1 метра на расстоянии более 80 километров.
Самолет хорошо вооружен, помимо 30-мм пушки самолет имеет от 12 до 14 точек оружейной подвески, что дает ему отличную боевую нагрузку.
F-22 — истребитель пятого поколения, козырной картой которого стала технология «стелс», делающая его незаметным для радаров. Американский истребитель оборудован радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка), который очень трудно обнаружить пассивными средствами радиолокации, и в этом он превосходит Су-35.
У F-22 восемь узлов подвески, поэтому его возимый арсенал меньше, чем у российского истребителя. В ближнем бою F-22 также непростой противник благодаря двум турбореактивным двухконтурным двигателям, оснащенным управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги.
На чьей стороне преимущество?
Военный эксперт Себастьен Роблин, имеющий степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов и работавший в Корпусе мира в Китае,
Большой шаг по сравнению с предшественниками сделан в плане бортового оборудования — Су-35 получил комплекс радиоэлектронной борьбы Л175М «Хибины», который искажает волны РЛС противника и направляет его ракеты по ложному курсу.
Что думают военные?
Командир 95-й экспедиционной эскадрильи ВВС США
Речь идет об оптико-локационной станции (ОЛС) Су-35. Также на F-22 нет РЛС бокового обзора и системы оповещения о ракетном нападении.
С целеуказанием не слишком здорово и в пределах одного самолета. Командир 95-й экспедиционной эскадрильи
Военный обозреватель издания The National Interest Дейв Маджумдар специально слетал в командировку в элитное 1-е истребительное крыло ВВС США, чтобы убедиться в возможностях F-22 Raptor. Пилоты этого подразделения тренируются воевать против российского Су-35, а также зенитно-ракетных комплексов С-300В4, С-400 и «Панцирь».
Полковник Пит Феслер, командующий 1-й авиакрылом,
Какой самолет в итоге лучше?
Если говорить о бое на большой дистанции, то преимущество meltn на стороне F-22, который благодаря технологии стелс успеет атаковать противника первым, считают эксперты. Для этого у него есть ракеты AIM-120D с усовершенствованной технологией High-Angle Off-Boresight, позволяющей оружию уничтожать цели с более широким диапазоном углов.
В этом случае пилоту Су-35 придется уповать на средства РЭБ и систему предупреждения о ракетном обстреле. Если они вовремя предупредят, то, благодаря сверхманевренности самолета, у пилота, возможно, будет шанс уйти от атаки.
В ближнем бою возможности машин примерно равны, с некоторым перевесом в сторону Су-35, чьи козыри — отличная маневренность, нашлемная система целеуказания, а также станция предупреждения об облучении кругового обзора.
В итоге отдать однозначное преимущество одному из этих самолетов — сложно. Победа в воздушном бою складывается из многих факторов. В конечном итоге исход схватки решит лучшая ситуативная осведомленность и летное мастерство, ну и техника подвести не должна.
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Присутствие в небе Сирии одновременно ВВС США и ВКС России местами приводит к острым ситуациям, как это было во время инцидента со штурмовиком Су-25. Тогда...
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