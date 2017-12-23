Су-35 против F-22: какие прогнозы дают эксперты

Присутствие в небе Сирии одновременно ВВС США и ВКС России местами приводит к острым ситуациям, как это было во время инцидента со штурмовиком Су-25. Тогда американцы задействовали истребители F-22 Raptor, а русские противодействовали им при помощи Су-35. Событие вызвало широкую огласку, и 42.TUT.BY собрал мнения экспертов о возможностях этих двух самолетов.

Что за машины?

Российский Су-35 относится к поколению 4++. Эта машина умеет делать такие фигуры высшего пилотажа, что ее легко спутать с НЛО. Что было хорошо продемонстрировано во время Dubai Airshow, прошедшего в ноябре этого года. Все это благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, которые также позволяют самолету разгоняться до 2500−2700 км/ч.

На истребителе установлена радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», которая позволяет Су-35 бороться с самолетами-невидимками. Эта РЛС может сопровождать до 30 воздушных целей на удалении до 400 километров, а цели с ЭПР 0,1 метра на расстоянии более 80 километров.

Самолет хорошо вооружен, помимо 30-мм пушки самолет имеет от 12 до 14 точек оружейной подвески, что дает ему отличную боевую нагрузку.

F-22 — истребитель пятого поколения, козырной картой которого стала технология «стелс», делающая его незаметным для радаров. Американский истребитель оборудован радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка), который очень трудно обнаружить пассивными средствами радиолокации, и в этом он превосходит Су-35.

У F-22 восемь узлов подвески, поэтому его возимый арсенал меньше, чем у российского истребителя. В ближнем бою F-22 также непростой противник благодаря двум турбореактивным двухконтурным двигателям, оснащенным управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги.

На чьей стороне преимущество?

Военный эксперт Себастьен Роблин, имеющий степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов и работавший в Корпусе мира в Китае, считает , что определенная угроза со стороны Су-35 для F-22 есть. Российский истребитель оснащен оптико-локационной станцией ОЛС-35 с дальностью действия 80 километров. Ее инфракрасная система поиска и сопровождения может быть опасна для стелс-самолетов противника.



F-22.Фото:i.kinja-img.com

Большой шаг по сравнению с предшественниками сделан в плане бортового оборудования — Су-35 получил комплекс радиоэлектронной борьбы Л175М «Хибины», который искажает волны РЛС противника и направляет его ракеты по ложному курсу.

Все это может существенно затруднить борьбу F-22 с российской машиной, но хватит ли их для победы, здесь эксперт затрудняется дать конкретный ответ.

Что думают военные?

Командир 95-й экспедиционной эскадрильи ВВС США рассказал изданию Aviation Week, что у F-22 есть существенный недостаток: «Раптор» не в состоянии отслеживать ночью полеты российских самолетов, поскольку не имеет специальной оптики, работающей и в видимом спектре, и в инфракрасном.



Су-35. Фото: army.lv

Речь идет об оптико-локационной станции (ОЛС) Су-35. Также на F-22 нет РЛС бокового обзора и системы оповещения о ракетном нападении.

С целеуказанием не слишком здорово и в пределах одного самолета. Командир 95-й экспедиционной эскадрильи рассказывает Aviation Week: «Нам приходится буквально вертеть головой и искать чужой самолет, который видели некоторое время назад. Все это вместо того, чтобы наблюдать координаты этого самолета на шлеме».

Военный обозреватель издания The National Interest Дейв Маджумдар специально слетал в командировку в элитное 1-е истребительное крыло ВВС США, чтобы убедиться в возможностях F-22 Raptor. Пилоты этого подразделения тренируются воевать против российского Су-35, а также зенитно-ракетных комплексов С-300В4, С-400 и «Панцирь».



F-22/ Фото: rufabula.com

Полковник Пит Феслер, командующий 1-й авиакрылом, пояснил , что в тренировочных боях F-22 зачастую выходит победителем, случаи проигрыша очень редки. Как правило, истребители «противника» сбиваются на очень большом расстоянии. Феслер также посетовал на отсутствие нашлемной системы целеуказания, которая дает большое преимущество в ближнем бою.

Какой самолет в итоге лучше?

Если говорить о бое на большой дистанции, то преимущество meltn на стороне F-22, который благодаря технологии стелс успеет атаковать противника первым, считают эксперты. Для этого у него есть ракеты AIM-120D с усовершенствованной технологией High-Angle Off-Boresight, позволяющей оружию уничтожать цели с более широким диапазоном углов.



Фото: defense.gov

В этом случае пилоту Су-35 придется уповать на средства РЭБ и систему предупреждения о ракетном обстреле. Если они вовремя предупредят, то, благодаря сверхманевренности самолета, у пилота, возможно, будет шанс уйти от атаки.

В ближнем бою возможности машин примерно равны, с некоторым перевесом в сторону Су-35, чьи козыри — отличная маневренность, нашлемная система целеуказания, а также станция предупреждения об облучении кругового обзора.

В итоге отдать однозначное преимущество одному из этих самолетов — сложно. Победа в воздушном бою складывается из многих факторов. В конечном итоге исход схватки решит лучшая ситуативная осведомленность и летное мастерство, ну и техника подвести не должна.