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Робот-гадалка: что ждет вас в следующем году?

24.12.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Канун Рождества — лучшее время для гаданий. Правда, ни одна гадалка не даст вам гарантии на свой прогноз. Мы на основе блокчейна и нейросетей создали алгоритм, который может заменить индивидуального предсказателя. Ответьте на пять новогодних вопросов и узнайте, чего ждать от 2018-го.

Обратите внимание: тест шуточный. Сделать так, чтобы предсказание сбылось, в следующем году придется самостоятельно.

 
 
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Канун Рождества — лучшее время для гаданий. Правда, ни одна гадалка не даст вам гарантии на свой прогноз. Мы на основе блокчейна и нейросетей создали алгоритм,...

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