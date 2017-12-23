Робот-гадалка: что ждет вас в следующем году?

Канун Рождества — лучшее время для гаданий. Правда, ни одна гадалка не даст вам гарантии на свой прогноз. Мы на основе блокчейна и нейросетей создали алгоритм, который может заменить индивидуального предсказателя. Ответьте на пять новогодних вопросов и узнайте, чего ждать от 2018-го.

Обратите внимание: тест шуточный. Сделать так, чтобы предсказание сбылось, в следующем году придется самостоятельно.