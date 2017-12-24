Космонавт-испытатель Новицкий готовится к новому полету

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий не исключает, что еще раз полетит в космос.



© Sputnik/ Алексей Колчин "Роскосмос" и NASA приедут в Беларусь

На текущей неделе космонавт-испытатель Новицкий находился в командировке в Беларуси.

"Это будет зависеть от разных факторов, в том числе и от состояния здоровья", — заявил Новицкий в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, отвечая на вопрос о сроках его нового полета.

По его словам, в январе 2018 года "большая комиссия проверит состояние его здоровья", и тогда можно будет более предметно обсуждать сроки полета на орбиту.

Говоря о международном сотрудничестве в космической сфере, Новицкий подчеркнул, что "космос – удовольствие дорогое, и только в кооперации страны могут его осваивать". При этом он отметил, что готов в будущем поработать на белорусскую космическую науку.

Касаясь вопросов проведения в Беларуси Международного космического конгресса, Олег Новицкий сказал, что это будет масштабное мероприятие, на которое прибудет "огромное количество астронавтов и космонавтов из разных стран мира.