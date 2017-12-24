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"Яндекс" рассказал, как будет ограничивать рекламу

25.12.2017 12:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. "Яндекс" будет блокировать некоторые типы нежелательной рекламы в своем браузере с февраля 2018 года.

"Яндекс" рассказал, как будет ограничивать рекламу
© Фото: startupstockphotos.com
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"Реклама раздражает. Особенно та, которую не хочешь видеть. Расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется предательски долго, и другие агрессивные форматы — раздражают. Неудивительно, что люди с каждым годом все меньше доверяют рекламе в интернете и считают ее все менее полезной", — отметили представители компании.

Именно такую "агрессивную" рекламу будет блокировать "Яндекс. Браузер". В компании пояснили, что блокировщик необходим, в том числе, чтобы пользователи прекратили использование подобных программ, блокирующих даже качественную рекламу. 

"Яндекс" рассказал, как будет ограничивать рекламу
© Pixabay
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Исследование ассоциации IAB Russia, которое компания "Яндекс" взяла за основу "фильтра", показало, какие форматы нежелательной рекламы сильнее всего раздражают пользователей: это статичный рекламный блок на весь экран, который можно закрыть только через какое-то время, большие всплывающие окна, рекламные видеоролики с автоматически включенным звуком, большие баннеры на странице, перекрывающие контент. "Яндекс" также прекратит продажу таких форматов рекламы на площадках-партнерах своей рекламной сети.

По словам руководителя отдела продуктового управления "Яндекс. Браузера" Дмитрия Тимко определять соответствие или несоответствие рекламы принятым стандартам будут специальные алгоритмы "блокировщика". 

Ранее о внедрении "блокировщика рекламы" в браузере заявили представители "Google Chrome".    

 
Теги: Минск
 
 
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С начала февраля 2018 года "Яндекс. Браузер" начнет фильтровать недобросовестную рекламу, которая раздражает пользователей.

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