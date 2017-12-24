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"Яндекс" рассказал, как будет ограничивать рекламу
25.12.2017 12:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. "Яндекс" будет блокировать некоторые типы нежелательной рекламы в своем браузере с февраля 2018 года.
"Реклама раздражает. Особенно та, которую не хочешь видеть. Расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется предательски долго, и другие агрессивные форматы — раздражают. Неудивительно, что люди с каждым годом все меньше доверяют рекламе в интернете и считают ее все менее полезной", — отметили представители компании.
Именно такую "агрессивную" рекламу будет блокировать "Яндекс. Браузер". В компании пояснили, что блокировщик необходим, в том числе, чтобы пользователи прекратили использование подобных программ, блокирующих даже качественную рекламу.
Исследование ассоциации IAB Russia, которое компания "Яндекс" взяла за основу "фильтра", показало, какие форматы нежелательной рекламы сильнее всего раздражают пользователей: это статичный рекламный блок на весь экран, который можно закрыть только через какое-то время, большие всплывающие окна, рекламные видеоролики с автоматически включенным звуком, большие баннеры на странице, перекрывающие контент. "Яндекс" также прекратит продажу таких форматов рекламы на площадках-партнерах своей рекламной сети.
По словам руководителя отдела продуктового управления "Яндекс. Браузера" Дмитрия Тимко определять соответствие или несоответствие рекламы принятым стандартам будут специальные алгоритмы "блокировщика".
Ранее о внедрении "блокировщика рекламы" в браузере заявили представители "Google Chrome".
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С начала февраля 2018 года "Яндекс. Браузер" начнет фильтровать недобросовестную рекламу, которая раздражает пользователей.
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