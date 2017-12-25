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Amazon приобрела стартап Blink

25.12.2017 22:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Amazon приобрела стартап Blink, специализирующейся на камерах слежения и видеодомофонах. Финансовая сторона сделки разглашена не была.

Amazon приобрела стартап Blink

Согласно публичному заявлению от Blink, пользователи не почувствуют существенных изменений, а сама компания продолжить работать в полном составе, просто под руководством Amazon, которая будет ставить для них новые задачи по созданию неких "интересных продуктов".

Что именно планирует создавать Amazon пока неизвестно, но совершенно точно, что для самой Amazon данное приобретение обеспечит усиление позиций на стремительно растущем рынке систем безопасности и слежения.

 
 
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Компания Amazon приобрела стартап Blink, специализирующейся на камерах слежения и видеодомофонах....

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