Компания Amazon приобрела стартап Blink, специализирующейся на камерах слежения и видеодомофонах. Финансовая сторона сделки разглашена не была.





Согласно публичному заявлению от Blink, пользователи не почувствуют существенных изменений, а сама компания продолжить работать в полном составе, просто под руководством Amazon, которая будет ставить для них новые задачи по созданию неких "интересных продуктов".

Что именно планирует создавать Amazon пока неизвестно, но совершенно точно, что для самой Amazon данное приобретение обеспечит усиление позиций на стремительно растущем рынке систем безопасности и слежения.