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Ubisoft открыла отдел изучения искусственного интеллекта

25.12.2017 22:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Ubisoft основала новое подразделение La Forge, в котором собирается проводить исследования в области искусственного интеллекта. В подразделение вошли как сотрудники Ubisoft, так и профессора и студенты с различных университетов.

Ubisoft открыла отдел изучения искусственного интеллекта

Совместная работа с учеными, как сообщается, началась еще в 2011 году, но тогда раскрывать достижения компании было не в ее интересах, и только сейчас появилась возможность делиться исходными данными. В качестве примера приведена система ИИ из Watch Dogs 2, которая целиком контролирует дорожный трафик и пешеходов в игре. Наработки можно будет применить в различных областях, например, для улучшения автопилота в автомобилях. Примечательно, но отдельно подчеркнуто, что авторы собираются использовать инициативу в том числе и для "обнаружения и предотвращения негативного поведения в игровом сообществе".

 
 
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