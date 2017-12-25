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NVIDIA прекращает выпуск 32-битных версий драйверов для видеокарт

25.12.2017 22:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA отказывается от выпуска драйверов видеокарт для 32-разрядных операционных систем. Подчеркивается, что это касается всех поколений видеокарт и всех актуальных платформ, таких как Windows 7/8/8.1/10, Linux и FreeBSD.

NVIDIA прекращает выпуск 32-битных версий драйверов для видеокарт

Операционные системы разрядностью 32-бита являются более стабильными для компьютеров, имеющих малое количество памяти, но при этом не могут обслуживать 64-битную разрядность и использовать более 4 ГБ оперативной памяти.

Поддержка прекратиться с выходом драйвера версии 390, однако обновления безопасности NVIDIA планирует выпускать до января 2019 года.

 
 
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Компания NVIDIA отказывается от выпуска драйверов видеокарт для 32-разрядных операционных систем....

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