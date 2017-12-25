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80% пользователей iPhone X довольны смартфоном

25.12.2017 22:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Эксперты Strategy Analytics из подразделения Consumer Sentiment Analysis (CSA) провели исследование, проанализировав отзывы владельцев iPhone X, которые оставлены на различных онлайн-магазинах, после чего сделали вывод, что большинство пользователей, а именно 80%, очень довольны смартфоном.

80% пользователей iPhone X довольны смартфоном

Специалисты отмечают, наибольший позитивный отклик получили технология сканирования лица Face ID, камера, а также OLED-дисплей устройства. В заключение говорится о том, что Apple хорошо проработала все необходимые составляющие iPhone X. Старший аналитик Strategy Analytics Адам Торварт заявил, что подход к нововведениям в Apple позволил iPhone X стать по-настоящему выдающимся продуктом на рынке смартфонов.

 
 
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Эксперты Strategy Analytics из подразделения Consumer Sentiment Analysis (CSA) провели исследование, проанализировав отзывы...

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