80% пользователей iPhone X довольны смартфоном

Эксперты Strategy Analytics из подразделения Consumer Sentiment Analysis (CSA) провели исследование, проанализировав отзывы владельцев iPhone X, которые оставлены на различных онлайн-магазинах, после чего сделали вывод, что большинство пользователей, а именно 80%, очень довольны смартфоном.





Специалисты отмечают, наибольший позитивный отклик получили технология сканирования лица Face ID, камера, а также OLED-дисплей устройства. В заключение говорится о том, что Apple хорошо проработала все необходимые составляющие iPhone X. Старший аналитик Strategy Analytics Адам Торварт заявил, что подход к нововведениям в Apple позволил iPhone X стать по-настоящему выдающимся продуктом на рынке смартфонов.