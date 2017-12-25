Новая проблема Google Pixel 2: некоторые смартфоны самопроизвольно отключаются от сети Wi-Fi

Сообщается о выявлении очередной проблемы со смартфонами линейки Google Pixel 2. В многочисленных жалобах пользователей говорится о самопроизвольном отключении от беспроводной сети Wi-Fi, в большинстве своем подобные случаи касаются использования сетей Mesh Wi-Fi и роутеров Netgear Orbi. Забавно, что данная неисправность также встречается и на первом поколении Google Pixel.





Компания Google уже в курсе ситуации, и занимается поиском программного решения данной проблемы. Ну а нам, похоже, давно пора заводить отдельную рубрику.

Напомним, из-за целого ряда различных неисправностей Pixel 2 и Pixel 2 XL - таких, как выгорание OLED-дисплеев или треск разговорного динамика, - компания Google в октябре экстренно расширила период бесплатной гарантии до 2 лет.