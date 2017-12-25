God of War получила врослый возрастной рейтинг

Рейтинговая организация ESRB присвоила ожидаемому перезапуску знаменитой серии God of War отметку "Мature 17+". Специалистами отмечается повышенная жестокость, кровавые сцены и ненормативная лексика.





В развернутом описании как пример названа сцена, в которой Кратос отрезает ножом язык и дракона и отрубает челюсть орка, а также что может отрезать врагу голову и носить ее в руках. Упоминания эротических сцен, как и жестокость характерных для игр серии, в данном случае не оказалось, что не удивительно при описанном разработчиками концепте основной сюжетной арки, в которой идейно центральную часть занимают взаимоотношения главного героя со своим сыном.

Выход God of War для PS4 ожидается 22 марта 2018 года.