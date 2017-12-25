Хайпа больше нет: как я провел две недели с iPhone X

Главная проблема обзоров самых долгожданных новинок в том, что редакторы хотят как можно быстрее рассказать о них читателям. И поэтому делают материалы быстро, «с колес». Такая позиция вполне оправданна, однако в спешке можно упустить какие-то важные детали. Кроме того, мы неоднократно сталкивались с тем, что найденные минусы спустя пару недель устранялись обновлениями софта и таким образом исчезали.

Поэтому мы решили сделать еще один, на сей раз длительный предновогодний тест-драйв самого обсуждаемого смартфона 2017 года — iPhone X . Хайпа вокруг него больше нет, так что рассказываем всё спокойно и без лишних эмоций.





Что поправили, а что — нет

К новым iPhone всегда было много внимания, к iPhone X его было еще больше, учитывая цену устройства (вы же помните, сколько смартфон стоит в Беларуси ?). И буквально сразу после старта продаж стали появляться сообщения о различных «косяках» смартфона — там был и шум из динамиков, и зеленые полосы на экране, и плохая работа на морозе.

Во время нашего первого обзора (кстати, почитайте ) я обратил также внимание на другое — неоптимизированность многих приложений под «вырез» экрана. А что сейчас?





С начала ноября iOS успела обновиться с версии 11.1 до 11.2.1, устранив основные баги, практически все крупные производители софта выпустили апдейты для iPhone X, а на улице значительно похолодало.

Проверено лично: за две недели использования iPhone X на улице, в том числе и при отрицательной температуре, никаких проблем с дисплеем не возникло. Шума в динамиках и зеленых полос в нашем тестовом гаджете замечено не было.

С приложениями тоже всё стало гораздо лучше. Во всяком случае те, которые я использую по работе каждый день — например, Skype и Telegram, уже адаптировали под «неформатный» дисплей. Впрочем, в программе Павла Дурова небольшой баг я-таки словил — обратите внимание на поле ввода текста на скриншоте ниже (точнее на то, что его нет).





Немного про эргономику

Через несколько дней постоянного использования iPhone X я понял, что именно он мне напоминает в плане дизайна и тактильных ощущений — самый первый iPhone.





Так происходит из-за сочетания закругленных торцов устройства и закругленных граней экрана (обратите внимание: в нем вообще нет прямых углов), а также из-за толщины и веса устройства. К примеру, если прошлогодние iPhone 7 (толщина 7,1 мм) воспринимались как «блинчики», то 7,7-миллиметровый X (без учета заметно выступающей камеры) — уже как «кирпичик».





Разница в весе очень хорошо чувствуется при сравнении iPhone X с основным конкурентом — Samsung Galaxy S8. Оба устройства оснащены корпусами из металла и стекла, а также 5,8-дюймовыми вытянутыми дисплеями, но вес смартфона Apple — 174 грамма, а корейского гаджета — 155.

Всё это не говорит о том, что iPhone X хуже или лучше предыдущих смартфонов Apple, либо конкурентов. Просто он тактильно воспринимается немного иначе — инженерам удалось добиться сходства с самым первым iPhone из 2007 года (собственно на это они и рассчитывали).



Apple iPhone X и Samsung Galaxy S8

Что касается габаритов, то в сравнении с моим iPhone 7 Plus «десятка» без проблем помещается в кармане штанов, не испытывает на прочность крепление навигатора в машине и ей гораздо удобнее пользоваться одной рукой.

Впрочем, за удобство приходится платить более узким дисплеем — 62 мм у iPhone X против 68 у «плюса». Если вы любите читать в вертикальной ориентации, то тут «классический» дисплей с соотношением 16:9 всё-таки удобнее.





Face ID: очень удобно, но хотелось бы быстрее

Важная информация на смартфоне предполагает его блокировку. В Samsung Galaxy S8 я пользуюсь сканером радужки глаза, в iPhone 7 Plus — сканером отпечатков. В iPhone X с удовольствием опробовал Face ID.

В Apple нам обещали, что Face ID узнает вас независимо от головного убора и степени небритости. Так и вышло — сканер отлично работал как днем, так и в темноте, он распознавал мое лицо и в шапке и под капюшоном байки. Так что к зиме смартфон точно готов.



Face ID узнает вас даже на расстоянии вытянутой руки.

Еще во время первого обзора я обратил внимание на неторопливость Face ID. Для распознавания в большинстве случаев уходит чуть более секунды, и это чуть больше, чем хотелось бы. Еще больше раздражает, что после распознавания нужно сделать свайп пальцем вверх.

Впрочем, если действовать по «плану Apple», то всё ок, и медлительность даже не раздражает.

«План Apple» подразумевает включенную опцию активирования дисплея тогда, когда вы берете телефон и поднимаете его к лицу (Raise to wake). И вот ту секунду, пока вы подносите гаджет, и активируется система распознавания. Соответственно, вам остается только смахнуть пальцем вверх, чтобы получить доступ к рабочему столу.

Еще одно наблюдение во время тест-драйва: распознавание лица очень удобно для просмотра уведомлений мессенджеров и почты на экране блокировки.

По умолчанию вы видите на экране блокировки все сообщения, пропущенные вызовы и т.д., но не видите их содержания. Но как только ваше лицо распознано, текст «проявляется» и вы можете их прочитать. Отходите — и уже никто не увидит, что вам пишут.



Пример «открытого» и «скрытого» уведомления на экране блокировки.

Кстати, в iPhone X (и пока только в этой модели смартфона Apple) есть опция «Tap to wake» (тапнуть для пробуждения). Тапнули, увидели текст сообщений и занимаетесь дальше своими делами. И это удобно.

К жестам всё-таки привык (но не ко всем)

В оригинальном обзоре iPhone X я обращал внимание на то, что поклонникам смартфонов Apple придется столкнуться с непривычными жестами и комбинациями клавиш, появившимися после пропажи кнопки Home.

Например, в первый раз я долго не мог понять, чего от меня хочет смартфон при установке приложения из App Store. Оказывается — двойного нажатия на боковую кнопку для подтверждения (сканер лица-то меня уже опознал).

Вполне удобной оказалась и замена одинарного нажатия на Home (смахивание снизу экрана), не сложно запомнить, что для скриншота теперь нужно давить на три кнопки, а для перезагрузки на две.

Но вот к чему я так и не смог приспособиться, что так и не стало для меня «натуральным» — это вызов меню запущенных приложений (раньше за это отвечало двойное нажатие на кнопку Home). Правильно потянуть снизу чтобы это меню запустилось — тот еще квест.



Фото: TechnoBuffalo

Apple, пожалуйста, замени этот жест на что-то более удобное.

Скорость, камера, звук и время работы

Подробно о характеристиках iPhone X я уже писал в первом обзоре, расскажу, что запомнилось во время двухнедельного тест-драйва.

Во-первых, у iPhone X очень классный и чистый стереозвук. Уверен, что смотреть фильмы на нем вы вряд ли будете, но за портативную колонку в небольшом помещении он вполне сойдет. Будильник же вообще можно слушать вечно (шутка с долей правды).





Про скорость работы писать особо нечего — этот смартфон один из самых быстрых в мире. Уверен, что, если даже Apple его замедлит через пару лет , мощности гаджета хватит с лихвой для всех приложений.

Камера в iPhone X тоже в топе. Здесь и правильная цветопередача, и куча портретных режимов, и двукратный оптический зум. Последний в iPhone X хорош тем, что использует оптическую стабилизацию. А значит, несмазанные снимки с приближением получатся и при слабом освещении.

Ниже — примеры фотографий, в том числе сделанные с двукратным зумом (особенно обратите внимание на качество ночных снимков):









































Что касается времени работы без подзарядки — то тут без сюрпризов. В моем активном сценарии использования (несколько мессенджеров, почтовых ящиков, соцсети, игры и звонки) iPhone X, как правило, держался около 1,5 суток — смотрите скриншот ниже. Спасибо хоть, что зарядку не нужно брать на работу.





В итоге

Юбилейный iPhone X очень точно повторяет тот самый первый iPhone, выпущенный в 2007-м. И не только по тактильным ощущениям, о которых я писал в начале.

К нему, так же, как и к гаджету 10-летней давности, придется привыкать даже тем, кто раньше пользовался смартфонами Apple.

Именно придется, потому что, уверен, с 2018 года уже не будут выпускаться iPhone без полноэкранных дисплеев, а система распознавания лиц прочно займет место сканера отпечатков, станет еще быстрее и безопаснее.





iPhone X — это пока действительно лучший смартфон Apple по большинству параметров — дизайну, экрану, производительности, камерам, пусть какие-то вещи в нем и не отполированы до блеска.

Однако не стоит забывать про iPhone 8 Plus . Например, если вам нужен дисплей пошире, батарейка поживучее или вы просто привыкли к кнопке под экраном с мгновенным сканером отпечатков. К тому же он стоит дешевле «десятки». Отличной альтернативой (если iOS не по душе) станут также продвинутые и мощные Samsung Galaxy Note 8 и Huawei Mate 10 Pro.





Что касается цены, то тут iPhone X установил новый рекорд в Беларуси. Версия с 64 ГБ памяти стоит у нас 2999 рублей (и при этом первую партию очень быстро разобрали ).

Впрочем, ритейлеры изо всех сил стараются смягчить нагрузку. К примеру, i-Store предлагает взять старый смартфон Apple в зачет и рассрочку с первым нулевым взносом, а сотовые операторы к двухлетней рассрочке дают большие пакеты трафика в нагрузку.

Кроме того, последние смартфоны Apple продаются и в многих белорусских интернет-магазинах: