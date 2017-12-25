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Хайпа больше нет: как я провел две недели с iPhone X
26.12.2017 08:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Главная проблема обзоров самых долгожданных новинок в том, что редакторы хотят как можно быстрее рассказать о них читателям. И поэтому делают материалы быстро, «с колес». Такая позиция вполне оправданна, однако в спешке можно упустить какие-то важные детали. Кроме того, мы неоднократно сталкивались с тем, что найденные минусы спустя пару недель устранялись обновлениями софта и таким образом исчезали.
Поэтому мы решили сделать еще один, на сей раз длительный предновогодний тест-драйв самого обсуждаемого смартфона 2017 года —
Что поправили, а что — нет
К новым iPhone всегда было много внимания, к iPhone X его было еще больше, учитывая цену устройства (вы же помните,
Во время нашего первого обзора (кстати,
С начала ноября iOS успела обновиться с версии 11.1 до 11.2.1, устранив основные баги, практически все крупные производители софта выпустили апдейты для iPhone X, а на улице значительно похолодало.
Проверено лично: за две недели использования iPhone X на улице, в том числе и при отрицательной температуре, никаких проблем с дисплеем не возникло. Шума в динамиках и зеленых полос в нашем тестовом гаджете замечено не было.
С приложениями тоже всё стало гораздо лучше. Во всяком случае те, которые я использую по работе каждый день — например, Skype и Telegram, уже адаптировали под «неформатный» дисплей. Впрочем, в программе Павла Дурова небольшой баг я-таки словил — обратите внимание на поле ввода текста на скриншоте ниже (точнее на то, что его нет).
Немного про эргономику
Через несколько дней постоянного использования iPhone X я понял, что именно он мне напоминает в плане дизайна и тактильных ощущений — самый первый iPhone.
Так происходит из-за сочетания закругленных торцов устройства и закругленных граней экрана (обратите внимание: в нем вообще нет прямых углов), а также из-за толщины и веса устройства. К примеру, если прошлогодние iPhone 7 (толщина 7,1 мм) воспринимались как «блинчики», то 7,7-миллиметровый X (без учета заметно выступающей камеры) — уже как «кирпичик».
Разница в весе очень хорошо чувствуется при сравнении iPhone X с основным конкурентом — Samsung Galaxy S8. Оба устройства оснащены корпусами из металла и стекла, а также 5,8-дюймовыми вытянутыми дисплеями, но вес смартфона Apple — 174 грамма, а корейского гаджета — 155.
Всё это не говорит о том, что iPhone X хуже или лучше предыдущих смартфонов Apple, либо конкурентов. Просто он тактильно воспринимается немного иначе — инженерам удалось добиться сходства с самым первым iPhone из 2007 года (собственно на это они и рассчитывали).
Что касается габаритов, то в сравнении с моим iPhone 7 Plus «десятка» без проблем помещается в кармане штанов, не испытывает на прочность крепление навигатора в машине и ей гораздо удобнее пользоваться одной рукой.
Впрочем, за удобство приходится платить более узким дисплеем — 62 мм у iPhone X против 68 у «плюса». Если вы любите читать в вертикальной ориентации, то тут «классический» дисплей с соотношением 16:9 всё-таки удобнее.
Face ID: очень удобно, но хотелось бы быстрее
Важная информация на смартфоне предполагает его блокировку. В Samsung Galaxy S8 я пользуюсь сканером радужки глаза, в iPhone 7 Plus — сканером отпечатков. В iPhone X с удовольствием опробовал Face ID.
В Apple нам обещали, что Face ID узнает вас независимо от головного убора и степени небритости. Так и вышло — сканер отлично работал как днем, так и в темноте, он распознавал мое лицо и в шапке и под капюшоном байки. Так что к зиме смартфон точно готов.
Еще во время первого обзора я обратил внимание на неторопливость Face ID. Для распознавания в большинстве случаев уходит чуть более секунды, и это чуть больше, чем хотелось бы. Еще больше раздражает, что после распознавания нужно сделать свайп пальцем вверх.
Впрочем, если действовать по «плану Apple», то всё ок, и медлительность даже не раздражает.
«План Apple» подразумевает включенную опцию активирования дисплея тогда, когда вы берете телефон и поднимаете его к лицу (Raise to wake). И вот ту секунду, пока вы подносите гаджет, и активируется система распознавания. Соответственно, вам остается только смахнуть пальцем вверх, чтобы получить доступ к рабочему столу.
Еще одно наблюдение во время тест-драйва: распознавание лица очень удобно для просмотра уведомлений мессенджеров и почты на экране блокировки.
По умолчанию вы видите на экране блокировки все сообщения, пропущенные вызовы и т.д., но не видите их содержания. Но как только ваше лицо распознано, текст «проявляется» и вы можете их прочитать. Отходите — и уже никто не увидит, что вам пишут.
Кстати, в iPhone X (и пока только в этой модели смартфона Apple) есть опция «Tap to wake» (тапнуть для пробуждения). Тапнули, увидели текст сообщений и занимаетесь дальше своими делами. И это удобно.
К жестам всё-таки привык (но не ко всем)
В
Например, в первый раз я долго не мог понять, чего от меня хочет смартфон при установке приложения из App Store. Оказывается — двойного нажатия на боковую кнопку для подтверждения (сканер лица-то меня уже опознал).
Вполне удобной оказалась и замена одинарного нажатия на Home (смахивание снизу экрана), не сложно запомнить, что для скриншота теперь нужно давить на три кнопки, а для перезагрузки на две.
Но вот к чему я так и не смог приспособиться, что так и не стало для меня «натуральным» — это вызов меню запущенных приложений (раньше за это отвечало двойное нажатие на кнопку Home). Правильно потянуть снизу чтобы это меню запустилось — тот еще квест.
Apple, пожалуйста, замени этот жест на что-то более удобное.
Скорость, камера, звук и время работы
Подробно о характеристиках iPhone X я уже писал в первом обзоре, расскажу, что запомнилось во время двухнедельного тест-драйва.
Во-первых, у iPhone X очень классный и чистый стереозвук. Уверен, что смотреть фильмы на нем вы вряд ли будете, но за портативную колонку в небольшом помещении он вполне сойдет. Будильник же вообще можно слушать вечно (шутка с долей правды).
Про скорость работы писать особо нечего — этот смартфон один из самых быстрых в мире. Уверен, что, если даже Apple его
Камера в iPhone X тоже в топе. Здесь и правильная цветопередача, и куча портретных режимов, и двукратный оптический зум. Последний в iPhone X хорош тем, что использует оптическую стабилизацию. А значит, несмазанные снимки с приближением получатся и при слабом освещении.
Ниже — примеры фотографий, в том числе сделанные с двукратным зумом (особенно обратите внимание на качество ночных снимков):
Что касается времени работы без подзарядки — то тут без сюрпризов. В моем активном сценарии использования (несколько мессенджеров, почтовых ящиков, соцсети, игры и звонки) iPhone X, как правило, держался около 1,5 суток — смотрите скриншот ниже. Спасибо хоть, что зарядку не нужно брать на работу.
В итоге
Юбилейный iPhone X очень точно повторяет тот самый первый iPhone, выпущенный в 2007-м. И не только по тактильным ощущениям, о которых я писал в начале.
К нему, так же, как и к гаджету 10-летней давности, придется привыкать даже тем, кто раньше пользовался смартфонами Apple.
Именно придется, потому что, уверен, с 2018 года уже не будут выпускаться iPhone без полноэкранных дисплеев, а система распознавания лиц прочно займет место сканера отпечатков, станет еще быстрее и безопаснее.
iPhone X — это пока действительно лучший смартфон Apple по большинству параметров — дизайну, экрану, производительности, камерам, пусть какие-то вещи в нем и не отполированы до блеска.
Однако не стоит забывать про
Что касается цены, то тут iPhone X установил новый рекорд в Беларуси. Версия с 64 ГБ памяти стоит у нас 2999 рублей (и при этом первую партию
Впрочем, ритейлеры изо всех сил стараются смягчить нагрузку. К примеру,
Кроме того, последние смартфоны Apple продаются и в многих белорусских интернет-магазинах:
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Главная проблема обзоров самых долгожданных новинок в том, что редакторы хотят как можно быстрее рассказать о них читателям. И поэтому делают материалы быстро,...
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