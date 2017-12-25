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МиГ-29 пролетел на экстремально низкой высоте

26.12.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Истребитель МиГ-29 поприветствовал сирийских военных, пролетев на предельно низкой высоте. Видео опасного маневра было опубликовано сирийским медиа-центром Muraselon. Истребитель появился со стороны пустыни и прошел буквально над крышами невысоких зданий.

Один из очевидцев даже сделал селфи на фоне пролетающего над ним истребителя. МиГ- 29 используются как сирийским войсками, так и ВКС России. Кремль недавно перебросил в Сирию новейшую модификацию этого истребителя — МиГ-29 СМТ. Этот самолет получил новые цифровую трехкратно резервированную электродистанционную систему управления и РЛС.

Сирийцы же используют устаревшие модификации 29-го для нанесения ударов по наземным целям. Для этого они применяют 30-мм пушки, бомбы и неуправляемые реактивные 80-мм снаряды С-8.

 
 
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Истребитель МиГ-29 поприветствовал сирийских военных, пролетев на предельно низкой высоте. Видео опасного маневра было опубликовано сирийским медиа-центром Muraselon....

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