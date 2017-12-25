МиГ-29 пролетел на экстремально низкой высоте

Истребитель МиГ-29 поприветствовал сирийских военных, пролетев на предельно низкой высоте. Видео опасного маневра было опубликовано сирийским медиа-центром Muraselon. Истребитель появился со стороны пустыни и прошел буквально над крышами невысоких зданий.

Один из очевидцев даже сделал селфи на фоне пролетающего над ним истребителя. МиГ- 29 используются как сирийским войсками, так и ВКС России. Кремль недавно перебросил в Сирию новейшую модификацию этого истребителя — МиГ-29 СМТ. Этот самолет получил новые цифровую трехкратно резервированную электродистанционную систему управления и РЛС.

Сирийцы же используют устаревшие модификации 29-го для нанесения ударов по наземным целям. Для этого они применяют 30-мм пушки, бомбы и неуправляемые реактивные 80-мм снаряды С-8.