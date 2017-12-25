Социальная сеть «ВКонтакте» объявила имена исполнителей, песни которых пользователи площадки слушали чаще всего в 2017 году. Об этом сообщило сообщество VK Music .



Изображение: appleinsider.ru

Первое место досталось песне «Розовое вино» от исполнителей Элджей & Feduk. Также в топ-30 попали дуэты T-Fest x Скриптонит и MiyaGi & Эндшпиль, группы Грибы, ESTRADARADA, а еще Макс Корж, Егор Крид, ЛСП, Face и Скруджи.

Из иностранных исполнителей в топе отметились Imagine Dragons, Ed Sheeran, Luis Fonsi и Rag’n’Bone Man.

Напомним, с 1 ноября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей. Теперь пользователи приложений могут бесплатно слушать до 30 минут музыки в фоновом режиме. Чтобы снять ограничения, необходимо оформить подписку на музыкальный сервис — полная платная версия стоит для Беларуси 2,59 доллара в месяц.