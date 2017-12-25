ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"ВКонтакте" назвала самые популярные песни года

26.12.2017 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила имена исполнителей, песни которых пользователи площадки слушали чаще всего в 2017 году. Об этом сообщило сообщество VK Music.

"ВКонтакте" назвала самые популярные песни года
Изображение: appleinsider.ru

Первое место досталось песне «Розовое вино» от исполнителей Элджей & Feduk. Также в топ-30 попали дуэты T-Fest x Скриптонит и MiyaGi & Эндшпиль, группы Грибы, ESTRADARADA, а еще Макс Корж, Егор Крид, ЛСП, Face и Скруджи.

Из иностранных исполнителей в топе отметились Imagine Dragons, Ed Sheeran, Luis Fonsi и Rag’n’Bone Man.

Напомним, с 1 ноября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей. Теперь пользователи приложений могут бесплатно слушать до 30 минут музыки в фоновом режиме. Чтобы снять ограничения, необходимо оформить подписку на музыкальный сервис — полная платная версия стоит для Беларуси 2,59 доллара в месяц.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила имена исполнителей, песни которых пользователи площадки слушали чаще всего в 2017 году. Об этом сообщило сообщество VK Music.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МиГ-29 пролетел на экстремально низкой высоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика