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"ВКонтакте" назвала самые популярные песни года
26.12.2017 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила имена исполнителей, песни которых пользователи площадки слушали чаще всего в 2017 году. Об этом сообщило сообщество
Первое место досталось песне «Розовое вино» от исполнителей Элджей & Feduk. Также в топ-30 попали дуэты T-Fest x Скриптонит и MiyaGi & Эндшпиль, группы Грибы, ESTRADARADA, а еще Макс Корж, Егор Крид, ЛСП, Face и Скруджи.
Из иностранных исполнителей в топе отметились Imagine Dragons, Ed Sheeran, Luis Fonsi и Rag’n’Bone Man.
Напомним, с 1 ноября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom
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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила имена исполнителей, песни которых пользователи площадки слушали чаще всего в 2017 году. Об этом сообщило сообщество VK Music.
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