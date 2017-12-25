Hotpoint выпустила холодильники с функцией быстрой заморозки за 380 долларов

Компания Hotpoint представила новую линейку холодильников Direct Cool. По словам производителя, модели отличаются продуманной эргономикой, что позволяет легче организовать внутреннее пространство холодильника. Об этом сообщает chudo.tech.





Новинки оснащаются системой полок Vision Shelves — они выдвигаются на 12 сантиметров, что обеспечивает легкий доступ к продуктам у задней стенки. Съемная конструкция дверных балконов упрощает размещение небольших упаковок и банок. Кроме того, холодильники комплектуются специальной зоной My Dairy box для хранения часто используемых продуктов, например, йогурта, творога или яиц.

Есть функция Super Freeze, позволяющая быстро заморозить продукты. Режим автоматически отключается через 24 часа после активации, и в морозильном отделении восстанавливается заданный уровень температуры.





Кроме того, флагманская модель HS 5201 XO оснащается технологией Active Oxygen. Специальное устройство вырабатывает озон, который может увеличивать срок хранения продуктов в 4 раза, предотвращая формирование до 90% бактерий и возникновение до 70% неприятных запахов.

Стоимость младшей модели в новой линейке начинается от 21 999 российских рублей (380 долларов).

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