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Хакер выпустил первый релиз "джейлбрейка" для iPhone X
26.12.2017 16:10 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Программист Джонатан Левин разработал программу для взлома операционной системы iPhone X, об этом сообщил портал
© REUTERS/ Thomas Peter/File Photo
Jailbreak касается не только последней модели смартфона от Apple, но всех устройств, работающих на iOS 11, включая iPod Touch и iPhone. При этом отмечается, что для разработки "джейла" хакер использовал уязвимость, якобы обнаруженную сотрудником Google Иэном Биром.
Отмечается, что "джейлбрейк" iOS 11 нестабилен – после перезагрузки устройства взламывать операционную систему придется повторно.
Взлом операционной системы от Apple дает возможность доступа к файловой системе iOS-устройства. Такая операция нарушает пользовательское соглашение с компанией, и девайс лишается права на гарантию.
Хакеры по всему миру взламывают iOS после каждого выхода новой версии "операционки", начиная с самого первого релиза. Несмотря на то, что процесс "джейлбрейка" может превратить iOS-устройство в "кирпич", многие пользователи пользуются "джейлом" и устанавливают различные твики-приложения.
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Взлом устройств на iOS 11 является нестабильным – после перезагрузки девайса процедуру придется выполнять повторно.
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