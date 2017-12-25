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Хакер выпустил первый релиз "джейлбрейка" для iPhone X

26.12.2017 16:10 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Программист Джонатан Левин разработал программу для взлома операционной системы iPhone X, об этом сообщил портал Redmond Pie.

Хакер выпустил первый релиз "джейлбрейка" для iPhone X
© REUTERS/ Thomas Peter/File Photo
iPhone X начал "глючить" после очередного обновления iOS

Jailbreak касается не только последней модели смартфона от Apple, но всех устройств, работающих на iOS 11, включая iPod Touch и iPhone. При этом отмечается, что для разработки "джейла" хакер использовал уязвимость, якобы обнаруженную сотрудником Google Иэном Биром.

Отмечается, что "джейлбрейк" iOS 11 нестабилен – после перезагрузки устройства взламывать операционную систему придется повторно.

Взлом операционной системы от Apple дает возможность доступа к файловой системе iOS-устройства. Такая операция нарушает пользовательское соглашение с компанией, и девайс лишается права на гарантию.

Хакеры по всему миру взламывают iOS после каждого выхода новой версии "операционки", начиная с самого первого релиза. Несмотря на то, что процесс "джейлбрейка" может превратить iOS-устройство в "кирпич", многие пользователи пользуются "джейлом" и устанавливают различные твики-приложения.

 
Теги: Минск
 
 
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Взлом устройств на iOS 11 является нестабильным – после перезагрузки девайса процедуру придется выполнять повторно.

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