МИНСК, 26 дек — Sputnik. Программист Джонатан Левин разработал программу для взлома операционной системы iPhone X, об этом сообщил портал Redmond Pie .



© REUTERS/ Thomas Peter/File Photo iPhone X начал "глючить" после очередного обновления iOS

Jailbreak касается не только последней модели смартфона от Apple, но всех устройств, работающих на iOS 11, включая iPod Touch и iPhone. При этом отмечается, что для разработки "джейла" хакер использовал уязвимость, якобы обнаруженную сотрудником Google Иэном Биром.

Отмечается, что "джейлбрейк" iOS 11 нестабилен – после перезагрузки устройства взламывать операционную систему придется повторно.

Взлом операционной системы от Apple дает возможность доступа к файловой системе iOS-устройства. Такая операция нарушает пользовательское соглашение с компанией, и девайс лишается права на гарантию.

Хакеры по всему миру взламывают iOS после каждого выхода новой версии "операционки", начиная с самого первого релиза. Несмотря на то, что процесс "джейлбрейка" может превратить iOS-устройство в "кирпич", многие пользователи пользуются "джейлом" и устанавливают различные твики-приложения.